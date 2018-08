V Opavě léčí už druhého pacienta, kterého napadla liška. Kousla mě a utekla i s botou, říká mladík

Pokousání dvou pacientů není jediný problém, který v souvislosti s liškami v Opavě řeší.

Opava - Mladíka na Opavsku před několika dny kousla do nohy liška. Osmnáctiletý student Marek Groda je nyní v nemocnici, kde podstoupil sérii očkování proti vzteklině a dostane i sérum proti tomuto virovému onemocnění. Jde přitom v poslední době už o druhý případ.

Protože se liška k muži přiblížila sama, lékaři vycházejí z toho, že mohla být nakažena vzteklinou. Nasvědčuje tomu i fakt, že oblast je blízko Polska, kde se vzteklina vyskytuje. "Inkubační doba vztekliny je od několika dní po několik let, nejčastěji ale do konce třetího měsíce od kousnutí," vysvětlil primář Petr Kümpel a zdůraznil, že lišky jsou přemnožené.

Sérum v hodnotě 26 tisíc korun, které zabrání propuknutí smrtelné nemoci, bude přivezeno z Prahy. "Zatím nevíme, zda nám tuto léčbu proplatí pojišťovny," dodal primář.

V minulosti se pacienti léčili bolestivými injekcemi do břicha. "Injekce se dnes aplikují do ramene a jsou minimálně bolestivé," dodal Kümpel.

Liška mladíka kousla v Jakubčovicích u Opavy, když pil na louce pivo s kamarády. "Vůbec jsem ji neviděl a najednou jsem ucítil bolest. Kousla mne do nohy a s mojí žabkou, kterou jsem měl na noze, utekla. Byl to skutečný šok," popsal mladík, jak ho šelma napadla. Do nemocnice šel až další den, kdy ho k tomu "dohnala" matka.

Na Opavsku se nejedná o první útok lišky na člověka. Koncem května léčili na Infekčním oddělení Slezské nemocnice v Opavě ženu z Vítkovska, kterou šelma kousla do nohy. V Česku navíc v minulých týdnech došlo sérum proti vzteklině.

V současné době na infekčním oddělení v Opavě leží i další pacient, kterému lékaři podají sérum proti vzteklině. Třiadvacetiletého muže pokousal pes při přechodu hor v Rumunsku. Do nemocnice se dostal až po patnácti dnech od kousnutí, protože dříve na žádného doktora nenarazil.

"Ještě v květnu jsme pacientku léčili sérem koňským. To už se ale nevyrábí, a tak na popud odborné společnosti bylo urychleně během léta na specifický léčebný program přivezeno do České republiky zatím jen několik dávek specifického lidského imunoglobulinu proti vzteklině, laicky séra," doplnil primář.

Pokousání dvou pacientů není jediný problém, který v souvislosti s liškami v Opavě řeší. V minulých týdnech v opavské nemocnici léčili čtyři pacienty s vzácnou a životu nebezpečnou liščí tasemnicí. Parazit se do lidského těla může dostat například při konzumaci lesního ovoce. Prevencí je podle lékařů tepelná úprava sesbíraného ovoce, která tasemnici spolehlivě zahubí. V drtivé většině je liščí tasemnice lokalizovaná v játrech, ale mohou být postiženy plíce, mozek a řada dalších orgánů.