před 27 minutami

Při nehodě u Václavova na Bruntálsku zemřel v sobotu večer sedmadvacetiletý motocyklista. Se svým strojem narazil do svodidel. Informoval o tom mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl. Policejní mluvčí Gabriela Pokorná uvedla, že řidič motocyklu zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy. "Při průjezdu zatáčkou se motocykl dostal do smyku, řidič pravděpodobně nezvládl řízení a následně narazil do svodidla," uvedla Pokorná. Nehoda se stala kolem 19:30 a muž po ní nejevil známky života. "Týmy zdravotnické záchranné služby zahájily resuscitaci a v intenzivní snaze o jeho záchranu pokračovaly téměř hodinu," uvedl Huml.