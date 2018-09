Smrtící syntetickou drogu, kterou se otrávilo 23 lidí, šířil i žák základní školy

Syntetická náhražka konopí již má na svědomí dvě oběti, 23 lidí se po jejím požití přiotrávilo.

Ostrava - Smrtící syntetickou drogu v Moravskoslezském kraji šířil i žák základní školy. Obviněn s ohledem na věk nebude. Policie už v případu obvinila 11 lidí. Látkou se přiotrávilo 23 lidí, dva muži po jejím užití zemřeli, řekla mluvčí moravskoslezské policie Gabriela Pokorná.

"Celkem si obvinění v souvislosti s intoxikacemi syntetickými kanabinoidy vyslechlo 11 mužů. Dvanáctým podezřelým je nezletilý žák základní školy. Jeho trestní stíhání je nepřípustné," uvedla mluvčí. Doplnila, že školák syntetickou látku poskytl patnáctiletému chlapci, který pak po jejím užití skončil přiotrávený v nemocnici.

Nově je ale z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy obviněný devatenáctiletý muž. I on svému známému nebezpečnou látku poskytl. Také v tomto případě uživatel drogy skončil v nemocnici.

Obvinění jsou ve věku od 17 do 47 let. Převážné většině z nich hrozí pětileté vězení. Až na 18 let ale může být odsouzen šestatřicetiletý muž. Podle ČTK jde o bezdomovce, jenž drogu konzumoval s dvaatřicetiletým mužem, který po jejím požití zemřel.

Druhý z bezdomovců byl nejprve hospitalizován, protože měl rovněž zdravotní problémy. V pátek ho Okresní soud v Ostravě poslal do vazby. Kromě bezdomovce po požití drogy zemřel i pětačtyřicetiletý muž na Opavsku. Policie na něj přišla při dohledávání podezřelých případů úmrtí, které by s kauzou mohly souviset.

Nebezpečná droga může vypadat jako sušená rostlinná hmota podobající se nadrcenému konopí nebo rostlinnému koření. Substance se ale mohou vyskytovat též v krystalické podobě a mohou být zaměňovány za drogy jako metamfetamin či extáze. Výrazné zdravotní problémy způsobuje především v kombinaci s alkoholem.