Slavný den úřednice z Dětmarovic. Ve Vatikánu ji jako první Češku pokřtí papež

Papež František v sobotu večer odslouží v Bazilice svatého Petra ve Vatikánu velikonoční vigilii. Součástí této bohoslužby bude i křest 11 dospělých osob z různých částí světa, včetně úřednice z Dětmarovic na Karvinsku Taťány Čempelové. Ta se tak stane první Češkou v novodobé historii pokřtěnou hlavou katolické církve. Křty dospělých se konají tradičně o Velikonocích na Bílou sobotu, stovky lidí budou tento den pokřtěny také v Česku.

Dětmarovice/Řím - Křesťané dnes v rámci velikonočního týdne slaví takzvanou Bílou sobotu, která je dnem před zmrtvýchvstáním Ježíše Krista. A právě večer po západu slunce se slouží velikonoční vigilie. Začínají mimo kostel svěcením velikonočního ohně, od nějž se rozsvítí velikonoční svíce (paškál).

Tato velká svíce, která symbolizuje vzkříšení Krista, je pak nesena v průvodu do ztemnělého kostela a věřící si od ní zapalují vlastní svíce. Poté následuje bohoslužba slova, během níž se čte devět úryvků z Bible. Ty jsou odděleny zpíváním žalmů. Při jednom z nich (Gloria) se znovu rozezní zvony, které utichly ve velikonoční čtvrtek.

Poté následuje křestní bohoslužba, během níž se nejprve světí křestní voda a pak se uskuteční křest. Výsady být pokřtěn přímo hlavou katolické církve se dostane pouze deseti lidem z celého světa. Mezi nimi bude i devětačtyřicetiletá Taťána Čempelová, úřednice, jež má v Dětmarovicích na starosti odpadové hospodářství, ochranu ovzduší, péči o zeleň, nájmy nebytových prostor a místní rozhlas.

Za všechno může dětmarovický farář Marcel Puvák. Jeho kamarád pracuje přímo v úřadu, jenž má na starosti organizování všech papežských bohoslužeb. Po Vánocích se ho prý spíše z legrace otázal, jakým způsobem jsou vybírání kandidáti, pokud jde o křest na Velikonoce. Jelikož umí italsky, nakonec požádal o to, zda by právě Čempelová mohla být pokřtěna papežem.

"Popsal jsem situaci v naší farnosti, o koho jde a že mi osobně na tom záleží, protože vím, že to musí být pro člověka neskutečné povzbuzení. No, div se světe, k mému velikému překvapení hned na druhý den jsem dostal odpověď, že vyhoví této mé prosbě," popsal před časem Puvák ČTK.

Paní Čempelová se na přijmutí křtu již několik týdnů připravuje a o Dětmarovicích, obci na Karvinsku s necelými 4200 obyvateli, se konečně hovoří i jinak než v souvislostech se zdejší tepelnou elektrárnou.

"Je to opravdu něco mimořádného, tak naprosto mimořádného, že člověk to má problém nějak rozumně pochopit, ono se to asi ani rozumově chápat nedá, to člověk prostě musí vnímat srdcem," svěřila se nedávno Čempelová, kterou do Vatikánu doprovází nejen kmotra a farář, ale i manžel.

Bílá sobota tradičně patří křtům dospělých

Křty dospělých se konají tradičně o Velikonocích na Bílou sobotu. Jen v pražské arcidiecézi se tento den nechá pokřtít přes 400 lidí starších 14 let, v Brně by se dnes mělo nechat pokřtít asi 200 katechumenů.

Současný trvalý zájem o křest dospělých souvisí podle ředitele Pastoračního střediska pražského arcibiskupství Michala Němečka s velkým tlakem kladeným na současné lidi a stále více komplikovaným hledáním základních hodnot a orientačních bodů pro život. "Dnes se mezi zájemci o křest objevují spíše středoškolsky či vysokoškolsky vzdělaní lidé. Lidé prostší hledají útočiště ve všemožné esoterické nabídce," dodává.

Ježíšovo zmrtvýchvstání oslaví křesťané naplno až v neděli, kdy papež František povede na vatikánském Svatopetrském náměstí velikonoční mši, vyhlásí velikonoční poselství a v poledne udělí požehnání Urbi et Orbi (Městu a světu).

