Dívka zemřela na následky tonutí poté, co vypadla z raftu. Otec a druhá dcera přežili

Tříčlenné posádce raftu, která se v neděli odpoledne vydala sjíždět rozvodněnou řeku Morávku u Frýdku-Místku, se tato plavba vymkla kontrole. V jednu chvíli se raft převrhl. Zatímco šestatřicetiletý muž a patnáctiletá dívka se dostali na břeh, osmiletou dívku vylovili až záchranáři z řeky Ostravice. Přestože se jim podařilo dítě oživit a převézt ho do nemocnice, zraněním podlehlo.

Nejdříve téměř hodinová resuscitace přímo u řeky, následně převoz do nemocnice. Ani tato obrovská snaha zdravotníků nakonec nevedla k záchraně života školačky, která společně s dalšími dvěma lidmi sjížděla v neděli odpoledne řeku Morávku na Frýdecko-Místecku.

Trojice - podle policie se jednalo o otce s dvěma dcerami - se vydala na raft, který se ale mezi obcí Dobrá a Frýdkem- Místkem převrhl. "Jeden vodák je v kritickém stavu, dva jsou v pořádku," hlásil nejdříve mluvčí moravskoslezských hasičů Marek Gašparín. Později však mluvčí ostravské fakultní nemocnice Petra Petlachová oznámila, že nehoda má tragický závěr. Osmiletá dívka v nemocnici zemřela.

Hlášení o události přijali operátoři zdravotnické záchranné služby před tři čtvrtě na čtyři. Spolu s dalšími složkami integrovaného záchranného systému vyrazily na pomoc tři frýdecko-místecké posádky zdravotnické záchranné služby a vzlétl vrtulník letecké záchranné služby z Ostravy. Dítě našli v řece Ostravici, do které se Morávka kousek od místa nehody vlévá, a okamžitě se pustili do jeho záchrany.

"Tým záchranářů započal ihned s rozšířenou resuscitací. Dítě bylo zaintubováno, o jeho dýchání se staral ventilátor a posádka prováděla nepřímou srdeční masáž. Za podpory léků a přístrojové techniky se po více než tři čtvrtě hodině podařilo obnovit činnost dívčina srdce," uvedl mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.

Vrtulník pacientku následně transportoval na urgentní příjem ostravské fakultní nemocnice. V době předání byl krevní oběh dítěte nestabilní a jeho stav velmi kritický. Mluvčí policie Soňa Štětínská mezitím informovala, že policie zjišťuje, zda v plavidle byli skutečně jen tři lidé.

Později už přišla zpráva nemocnice. "Dítě školního věku zemřelo," oznámila Petlachová.

Šestačtyřicetiletého muže a patnáctiletou dívku nalezli záchranáři na břehu při vědomí a bez zjevných poranění. Po prvotním vyšetření je pozemní posádka ZZS transportovala do frýdecko-místecké nemocnice, a to na centrální příjem nemocných a dětskou ambulanci.

Podle dat, které na svém webu zveřejňuje Povodí Odry, platil v době neštěstí na řece Morávce první stupeň povodňové aktivity. Dopoledne tam hladina dokonce stoupla na druhý stupeň. V řece Ostravici platí první stupeň už od sobotního večera.

Dva lidské životy si v sobotu odpoledne vyžádala jiná rozvodněná řeka, a to Osoblaha na Bruntálsku. Do silného proudu spadl šedesátiletý muž a jeho známá. Tělo muže se hasičům podařilo z toku vytáhnout. Po ženě policisté pátrají. Je možné, že ji proud odnesl do nedalekého Polska.