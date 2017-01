před 37 minutami

Ve výrobní hale hliníkových komponentů ve Studénce na Novojičínsku se dopoledne přiotrávilo oxidem uhelnatým šest lidí. Všichni skončili v nemocnicích. Na místě zasahovali i hasiči, kteří z haly deset lidí evakuovali. Oxid uhelnatý se do haly začal uvolňovat pravděpodobně ze špatně fungujících plynových topidel. "Celkem záchranáři na místě prohlédli 29 osob. U šesti ve věku od třiadvaceti do jednapadesáti let se objevily příznaky intoxikace," řekl mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl. Podle něj pacienti hlásili bolesti hlavy, nevolnosti a závratě. Jejich stav byl podle Humpla lehký nebo středně těžký.

autor: ČTK