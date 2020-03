Přijel jsem z Itálie, možná mám virus, plašil muž v nemocnici. V cizině vůbec nebyl

S nezvyklým případem se v souvislosti s šířením nového typu koronaviru musela ve středu dopoledne vypořádat krnovská nemocnice. Na tamní urgentní příjem se přihlásil cizinec s tím, že se vrátil z Itálie a potřebuje vyšetřit. Po provedení výtěrů ale lékaři zjistili, že muž v cizině vůbec nebyl. Naopak se ukázalo, že v posledních dnech se dostal do hledáčku policie a přebýval na ubytovně.

Rozruch vyvolal už samotný příchod muže do nemocnice. Navzdory pravidlům, které přikazují lidem s podezřením na koronavirus zůstávat doma, přišel muž přímo na urgentní příjem. V čekárně přitom v tu chvíli čekalo deset pacientů. Cizinec se také setkal se sedmi zdravotníky a opakovaně na ně naléhal, že se vrátil z Itálie a potřebuje vyšetřit.

Lékaři muže přemístili do infekční ambulance. "Postupovali jsme dle směrnic, kontaktovali epidemiologa a dokonce přivolali speciální tým, který u muže provedl stěr z dutiny ústní," řekl náměstek léčebné péče krnovské nemocnice Bronislav Sedláček. Lékaři museli také uzavřít část urgentního příjmu, pacienty v čekárně poslat domů a prostor vydezinfikovat.

To vše se ale ukázalo jako zbytečné. Během identifikace cizince a konzultací s vedením města pracovníci nemocnice zjistili, že muž v Itálii vůbec nebyl.

"Od starosty jsme dostali informaci, kde muž pobýval, i to, že se v posledních dnech dostal do hledáčku strážníků i policie. Proto jsme kontaktovali majitele ubytovacího zařízení, který nám potvrdil, že muž nikam necestoval," uvedl mluvčí nemocnice Jiří Krušina. To podle něj potvrdila také přítomnost muže na kamerových záznamech.

Jaká byla motivace cizincova chování, není jasné. Místo do karantény ale putoval z nemocnice v doprovodu policie. Tím jeho problémy se zákonem pravděpodobně nekončí, nemocnice se na něj rozhodla podat trestní oznámení. "K chování tohoto individua bohužel nemohu nalézt vhodná slova. Chápu, že někdo může přijít o práci a bydlení, ale toto je neomluvitelné," řekl Sedláček.