Policie obvinila jednašedesátiletého muže z Ostravy z dvojnásobné vraždy. Podle kriminalistů v pondělí ráno zabil dvě ženy narozené v letech 1936 a 1960, se kterými obýval dům. Server blesk.cz napsal, že zavražděnými jsou manželka obviněného a jeho tchyně, přičemž mladší z žen byla poslední roky upoutaná na invalidní vozík. "Nešlo o krvavou vraždu. Prvotně se to jeví jako udušení. Muž svého činu lituje," uvedl pro portál státní zástupce David Bartoš. Soud poslal muže do vazby. "Trestní zákoník stanoví za uvedené jednání trest odnětí svobody na 15 až 20 let nebo výjimečný trest," doplnila policejní mluvčí Soňa Štětínská..

autor: ČTK | před 1 hodinou