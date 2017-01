Meteorologové odvolali smogovou situaci v Moravskoslezském kraji

před 43 minutami

Meteorologové ve středu večer zrušili vyhlášenou smogovou situaci na Ostravsku, Karvinsku a v části Frýdecko-Místecka, už ráno ji odvolali na Třinecku. Primátor Ostravy Tomáš Macura (ANO) novinřům řekl, že město chce ve spolupráci s krajem vytvořit pracovní skupinu, která by se zabývala možnostmi regulace dopravy v době nepříznivých rozptylových podmínek.

Ostrava - Meteorologové ve středu odpoledne odvolali signál regulace, který byl kvůli nepříznivým rozptylovým podmínkám vyhlášen na Ostravsku, Karvinsku a v části Frýdecko-Místecka. Večer zrušili i vyhlášenou smogovou situaci v těchto regionech, už ráno ji odvolali na Třinecku. Kvalita ovzduší v kraji se oproti předchozím dnům zlepšila. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Průměrné denní koncentrace polétavého prachu v ovzduší se ve středu mezi 06:00 a 07:00 pohybovaly v regionu v rozmezí od 40 do 313 mikrogramů na metr krychlový. Odpoledne to bylo od 33 do 272 mikrogramů na metr krychlový. Imisní limit pro polétavý prach je 50 mikrogramů na metr krychlový.

Primátor Ostravy Tomáš Macura (ANO) novinřům řekl, že město chce ve spolupráci s krajem vytvořit pracovní skupinu, která by se zabývala možnostmi regulace dopravy v době nepříznivých rozptylových podmínek. O problematice by společně měli jednat náměstci pro dopravu a životní prostředí, a to za kraj i město.

"Nechceme, ani nemůžeme v tuto chvíli přijímat žádné izolované rozhodnutí, ani o MHD zdarma, ani o omezení vjezdu aut do centra města. Žádný významný dopad na kvalitu ovzduší v krátkodobém horizontu by nenastal, městu by v případě unáhleného řešení hrozily vážné dopravní komplikace a mohlo by se navíc dostat do konfliktu s platnou legislativou, čelit soudním sporům i případným nárokům na náhradu škod," řekl Macura.

Možnými omezeními v dopravě a jejich dopadem by se tak měla zabývat právě pracovní skupina. Městu navíc nemá záchytná parkoviště na svých hranicích, které by ale chtělo vybudovat.

Smogovou situaci meteorologové vyhlašují v okamžiku, kdy hodnota 12hodinového průměru překročí 100 mikrogramů na krychlový metr a zároveň je předpověď meteorologických podmínek nepříznivá pro dalších 24 hodin. Regulace je pak další stupeň přijatých opatření.

Vyhlašuje se v okamžiku, kdy 12hodinový průměr koncentrací částic PM10 u poloviny stanic překročí hodnotu 150 mikrogramů a ve čtyřiadvacetihodinovém výhledu se nepředpokládá jeho pokles. Lidem meteorologové doporučují, aby se při pobytu venku vyhnuli větší fyzické zátěži spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. Doporučují také co nejvíce omezit využívání dopravních prostředků se spalovacím motorem a přednostně používat veřejnou dopravu.

Kvalitu ovzduší v kraji výrazně ovlivňuje nejen průmysl, ale také doprava, topení v domácnostech či škodliviny, které vítr přináší ze sousedního Polska.

Stav znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji:

Měřicí stanice Průměrná 24hodinová koncentrace polétavého prachu PM10 v mikrogramech na metr krychlový (úterý 06:00) Průměrná 24hodinová koncentrace polétavého prachu PM10 v mikrogramech na metr krychlový (úterý 13:00) Průměrná 24hodinová koncentrace polétavého prachu PM10 v mikrogramech na metr krychlový (středa 06:00) Průměrná 24hodinová koncentrace polétavého prachu PM10 v mikrogramech na metr krychlový (středa 13:00) Český Těšín 275 212 79 78 Havířov 266 201 130 120 Karviná 317 267 119 101 Dolní Lutyně-Věřňovice 501 459 313 272 Ostrava-Fifejdy 225 152 68 61 Ostrava-Mariánské Hory 184 133 59 61 Ostrava-Přívoz 236 184 90 75 Ostrava-Radvanice 225 234 100 91 Ostrava-Zábřeh 203 138 64 59 Frýdek-Místek 231 181 133 132 Třinec-Kanada 138 128 54 56 Třinec-Kosmos 202 155 59 60 Opava 164 141 40 33 Studénka 192 138 68 60

Zdroj: ČHMÚ

autor: ČTK