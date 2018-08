Otáčivé hlediště v Krumlově narušuje zámeckou zahradu, tvrdí památkáři. Ministr kultury hledá řešení

Podle památkářů narušuje hlediště postavené v éře socialistického Československa charakter zámecké zahrady. Na tento fakt poukazuje i mezinárodní organizace UNESCO, na jejímž seznamu Český Krumlov figuruje od roku 1992. Otáčivé hlediště letos slaví 60 let.

Český Krumlov - Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) si v sobotu v Českém Krumlově prohlédl při pracovní cestě zámek i otáčivé hlediště v zámecké zahradě. O točně mluvil s památkáři, chce se ještě kvůli této divadelní scéně setkat s místními politiky, zástupci UNESCO a hlavně s občany, než rozhodne, co s hledištěm dál. Oznámila to Ivana Awwadová z tiskového oddělení ministerstva kultury.

Staněk o točně mluvil s památkáři. "Mám v plánu se také setkat s regionálními politiky, s Českým národním výborem ICOMOS, zástupci UNESCO a především také s veřejností, protože si myslím, že je potřeba o této věci diskutovat, najít rozvážný postup a nečinit žádná unáhlená rozhodnutí a velká gesta," uvedl Staněk.

Jeho předchůdce ve funkci Ilja Šmíd (za ANO) chtěl, aby se otáčivé hlediště přesunulo ze zámecké zahrady do areálu bývalého zahradnictví. Naopak premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) v červnu řekl, že by točna měla zůstat v zámecké zahradě. "Lidé si na to zvykli, je potřeba investovat do zázemí pro umělce, kteří tam vystupují. Lidé to berou, že tam (točna) patří, a lidé nemají rádi změny," řekl v červnu Babiš.

Nynější točna patří městu České Budějovice. Jihočeské divadlo, které na otáčivém hledišti hraje, má s památkáři smlouvu na pronájem zahrady do konce roku 2020.

Novou točnu, jejíž podoba by měla vzejít z architektonické soutěže, chce Jihočeské divadlo přesunout do divadelního traktu v bývalém zahradnictví. Zámecká zahrada by se o tento divadelní trakt rozšířila, nyní jde o neudržované místo za zdí zámecké zahrady.

Nová točna by podle odhadů stála stamiliony korun. Mohla by vzniknout podle návrhu scénografa Joana Brehmse z roku 1972. Měla by dvě hlediště, mezi nimiž by byl komorní hrací prostor. Původní otáčivé hlediště se poprvé roztočilo před 60 lety, 9. června 1958. Jihočeské divadlo mělo loni tržby z otáčivého hlediště 32,9 milionu Kč, přijelo 56.528 diváků.

