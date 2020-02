Kroupa opustil správní radu Muzea paměti 20. století. Nejde nám o stejnou věc, tvrdí

Ředitel neziskové organizace Post Bellum Mikuláš Kroupa rezignoval na členství ve správní radě vznikajícího Muzea paměti 20. století. Udělal to proto, že správní rada odmítla využít vzpomínky pamětníků uložených v databázi Post Bellum - Paměť národa. Založení Muzea paměti 20. století schválili loni v září pražští radní, formálně vzniklo k 17. listopadu 2019 ke 30. výročí sametové revoluce.

"Oznamuji, že jsem rezignoval na funkci člena správní rady Muzea paměti 20. století. Ztratil jsem přesvědčení, že nám jde o tu samou věc. Moc bych si přál evropské ambiciózní muzeum vyprávějící příběhy, ohromující návštěvníky zážitkem, objektové muzeum srovnatelné s podobnými projekty v Evropě, jako jsou Polin, Typography of Terror, House of Terror apod. Toužím po tom léta," napsal Kroupa na sociální síti.

Správní rada podle něj odmítla přijmout usnesení, že sbírka vzpomínek pamětníků Post Bellum - Paměť národa je pro Muzeum paměti 20. století využitelná a přístup k datům shromážděným v této sbírce je pro muzeum žádoucí.

"Jsem si jistý, že nerozhodoval prostý fakt, jestli muzeum potřebuje či nepotřebuje příběhy z Paměti národa, třeba celoživotní svědectví Františka Fajtla, Františka Peřiny, Tomáše Sedláčka, Jiřího Stránského a tisíců dalších, ale vstoupila do toho politická taktika, intriky, obviňování," dodal Kroupa.

Předsedkyni správní rady a pražskou radní Hanu Marvanovou Kroupova rezignace podle serveru iROZHLAS.cz zaskočila.

"Myslela jsem si, že o těch věcech budeme diskutovat, takže neznám žádný jeho návrh. Jsem předsedkyní správní rady muzea a radní a my neobdrželi přímo nějaký návrh, jak by to mělo vypadat," řekla. O spolupráci s organizací Post Bellum má podle ní nové muzeum zájem, "ale všechno nejde tak rychle".

Muzeum paměti 20. století má připomínat zásadní události minulého století spojené s vládou totalitních režimů. V jeho čele bude stát Jiří Šesták. Kde bude sídlit, zatím není jasné.