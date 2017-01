V Turnově se přiotrávily dvě děti oxidem uhelnatým

před 17 minutami

Do Turnova na Semilsku vyjížděli ve středu večer záchranáři k dalšímu případu otravy oxidem uhelnatým zřejmě z plynového kotle. Přiotrávily se jím dvě děti ve věku pět a sedm let, převezeny byly do liberecké nemocnice. Obě ale se záchranáři komunikovaly, řekl mluvčí záchranné služby. Je to už podruhé v tomto týdnu, co záchranáři podobnou otravu řešili. Dvě děti se přiotrávily v Liberci v pondělí večer. Hasiči a záchranáři vyjížděli do Turnova po 20:40. Podle operační důstojnice hasičů na místě naměřili koncentraci oxidu uhelnatého 150 ppm. Objekt hasiči odvětrali, příčiny jsou v šetření. Nebezpečí oxidu uhelnatého podle mluvčí hasičů Zdenky Štrauchové lidé podceňují.

autor: ČTK