Šest zraněných a 26 evakuovaných při požáru pečovatelského domu v Novém Boru

před 52 minutami

Těžké popáleniny utrpěl starší muž při požáru domu s pečovatelskou službou v Novém Boru – Arnultovicích na Českolipsku. Dalších pět lidí se nadýchalo kouře, převezeni byli do českolipské nemocnice. Hasiči ve spolupráci s pečovatelkami ze silně zakouřených prostor evakuovali 26 lidí do částí domu, které nebyly zasažené požárem. Příčina a výše škod se teprve budou zjišťovat. Kromě popálenin je u muže podezření na inhalační trauma, což je poškození plíce v důsledku nadýchání horkých zplodin. "Odvezli jsme ho na popáleninové centrum do pražských Vinohrad," uvedl mluvčí záchranné služby Michael Georgiev. Kvůli počasí nemohl letět vrtulník, zraněného proto převážela sanitka.

autor: ČTK