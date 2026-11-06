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Liberecký kraj

Policie hledá jednačtyřicetiletou ženu z Jablonce, z domu odešla s červeným batohem

Zuzana Fojčíková
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Policie pátrá po jednačtyřicetileté ženě z Jablonce nad Nisou, která ve čtvrtek 5. listopadu navečer odešla z domu. Hana Vízková podle kriminalistů nemusí být v dobrém psychickém stavu, žádají o pomoc veřejnost.

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Ilustrační fotoFoto: HN – Lukáš Bíba
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Žena je 167 centimetrů vysoká, štíhlé postavy a s sebou by měla mít červený batoh, přesný popis jejího oblečení znám není. Policie pohřešovanou hledá od pátečního dopoledne, kdy její zmizení oznámil bratr.

Ze svého bydliště v Jablonci nad Nisou odešla Hana Vízková ve čtvrtek, mezi 20:00 a 23:00, mobilní telefon u sebe nemá.

hledaná Hana Vízková
Hledaná Hana VízkováFoto: Policie ČR

„Policisté v rámci dosud provedeného šetření zjistili, že by žena mohla být v nepříznivém psychickém stavu,“ píše se na policejním webu.

Pokud mají lidé jakékoliv informace k pobytu či výskytu pohřešované ženy, kriminalisté prosí o hovorna linku 158 nebo osobní návštěvu na kterékoliv služebně.

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