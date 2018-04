Na čtyřproudé silnici před Libercem se srazila čtyři auta, jedna žena byla lehce zraněna

před 1 hodinou

Na čtyřproudé silnici 35 před Libercem se ráno srazila čtyři auta, jedna žena byla lehce zraněna. Silnice ve směru od Prahy na Liberec byla více než hodinu zcela uzavřena. Aspoň jeden ze dvou pruhů ve směru na Liberec se podařilo zprůjezdnit po 9:00, omezení podle odhadu policie potrvá zhruba do 14:00. Nehoda se stala po 7:30. "Na silnici poblíž Makra zastavil odstavený kamion Mercedes, který měl poškozenou pneumatiku. Na tu situaci nestačili zareagovat řidiči dalších vozidel, dodávky a dvou osobních vozidel," uvedla policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrová. Do nemocnice v Liberci záchranná služba odvezla jednu ženu, nemělo by ale jít o nic vážného.

autor: ČTK | před 1 hodinou