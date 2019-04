Policisté pátrají po čtrnáctiletém Ondřeji Mouchovi, který v úterý navečer odešel z Dětského diagnostického ústavu v Liberci. Chlapec je v ohrožení života, neboť pravidelně užívá léky, řekl mluvčí policie Vojtěch Robovský. "V případě nepravidelného užívání léků by se u chlapce mohly projevit vážné zdravotní komplikace," dodal.

Chlapec z ústavu odešel neznámo kam. V době odchodu měl na sobě šedé tepláky, bílé tričko a šedivou mikinu. Chlapec u sebe nemá mobilní telefon, je bez peněz. "Pravděpodobně by se mohl zdržovat ve skupinách obdobně starých lidí. Je také předpoklad, že by mohl směřovat do místa svého bydliště v Novém Boru," řekl mluvčí policie.

Chlapec je 160 centimetrů vysoký, střední postavy, má hnědé oči a krátké hnědé vlasy. Jakékoliv informace k němu policie přijme na tísňové lince 158 či jakékoliv služebně.