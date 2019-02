Horní úsek lanovky na Sněžku stále stojí, může za to silný vítr

Horní úsek lanovky na Sněžku se kvůli silnému větru nerozjel ani dnes. Dolní úsek z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu je v provozu. Horní úsek byl kvůli silnému větru mimo provoz také v sobotu, píše se na webu lanové dráhy. Ráno bylo na Sněžce okolo minus čtyř stupňů Celsia, pocitová teplota okolo minus osmi stupňů a mlha.

Z Růžové hory to je na vrchol Sněžky pěšky asi 2,5 kilometru. Lanovka na Sněžku může jezdit do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině. Podle předpovědi meteorologů by měl dnes vítr na hřebenech Krkonoš dosahovat v nárazech rychlosti přes 100 kilometrů v hodině.

Lanovku na Sněžku tvoří dva úseky, Pec pod Sněžkou - Růžová hora a Růžová hora - Sněžka. Celková délka lanové dráhy je asi 3,5 kilometru. Z hlediska převýšení a počasí jde v ČR o nejextrémnější kabinovou lanovku. Převýšení lanové dráhy z dolní stanice v Peci do horní stanice na Sněžce je přes 700 metrů. První úsek má převýšení asi 510 metrů a druhý 260 metrů.

V Krkonoších platí druhý mírný stupeň lavinového nebezpečí z pěti, na hřebenech je přes dva metry sněhu. V lavinových katastrech, ke kterým patří Kotelní jámy, údolí Bílého Labe od Boudy u Bílého Labe, Kozí hřbety a Labský, Obří, Dlouhý a Modrý důl, se mohou uvolnit laviny středních rozměrů, které se většinou zastaví ještě na svahu.