Krkonošský betonový kolos dostává nový plášť. Labská bouda lépe splyne s okolím

Hřebenový hotel Labská bouda u Špindlerova Mlýna v Krkonoších dostane nový vnější plášť, který sníží tepelné ztráty a masivnímu železobetonovému objektu umožní lépe splynout s okolím. Dělníci již postavili lešení a začali montovat nový plášť na čelní stěnu směřující do Labského dolu. Rekonstrukce by měla přijít na miliony korun, řekl v sobotu mediální zástupce hotelu Jiří Chvojka.

"Začali jsme před zimou stavět lešení, abychom stihli alespoň přední část boudy přepláštit a abychom na jaře mohli znovu začít, i když bouda ještě nebude dostupná auty. Celé léto jsme vozili stavební materiál a připravovali jsme se," uvedla spolumajitelka Labské boudy Klára Sovová. Půjde podle ní o náročnou práci ve výškách, stavbaři se budou muset vypořádat i s nepříznivým počasím.

15. listopad 1975 - Den, kdy byla znovuotevřena Labská bouda. pic.twitter.com/fiDToKP9fW — Životy slavných (@ZivotySlavnych) November 15, 2016

Donedávna byly stěny Labské boudy obložené dožívajícími eternitovými deskami. "Nově na betonovou stěnu přijde tepelná izolace, na ni dřevěné palubky a na ně speciální do sebe zapadající kovové pláty, které by měly odolat povětrnostním vlivům," řekl Chvojka. Pláty podle něj budou antracitově šedé barvy, a měly by tak boudě umožnit lépe splynout s okolím.

Instalace nového opláštění navazuje na opravy interiérů a restaurace boudy, které skončily letos v létě a přišly na miliony korun. Stavbaři také opravili terasu, z níž je výhled na velkou část Krkonoš v okolí Špindlerova Mlýna. V posledních letech v boudě vznikla třeba čistička a vyměnily se zastaralé rozvody včetně vybudování nového topného systému.

Devítipatrová Labská bouda byla postavena v letech 1969 až 1975. Hotel má 79 pokojů s celkovou kapacitou 120 hostů. Jeho součástí jsou i dvě restaurace. Budova je umístěna ve svahu, když hlavní vchod je v úrovni nejvyššího podlaží. Od října 2018 provozuje objekt společnost Labská spol. s r.o.

Bouda vznikla ve stejné lokalitě jako předchozí bouda, která vyhořela v roce 1965. První objekt byl na místě boudy postaven v první polovině 19. století. Atraktivní je pro turisty také svou polohou blízko pramenu Labe.