Za nevýhodný nákup garáží pro město musí hradecký politik zaplatit 23 milionů

Za nevýhodný nákup parkovacího domu pro město potvrdil odvolací Vrchní soud v Praze bývalému náměstkovi královéhradeckého primátora Josefu Malířovi (Volba pro město) podmíněný trest. Malíř podle soudu způsobil škodu 33 milionů korun, městu musí podle pravomocného rozsudku nahradit 23 milionů. K tomu dostal ještě pokutu 300 tisíc korun. Muž vinu odmítá, zvažuje dovolání.

Obžaloba Malíře vinila z toho, že jako předkladatel vědomě podával nepravdivé a zkreslené informace ostatním členům rady města se záměrem, aby si Hradec parkovací dům v areálu bývalé mlékárny u hlavního vlakového nádraží koupil. Město za stavbu, kterou budovala soukromá firma, zaplatilo 75 milionů korun, podle revizního znaleckého posudku ale byla obvyklá cena nemovitosti 41,6 milionu.

Malíř u minulých jednání uvedl, že neměl v úmyslu uvést někoho v omyl nebo způsobit městu škodu. Nikdy také podle svých slov vědomě neuváděl nepravdivé informace.

Vrchní soud se případem zabýval potřetí. Nejprve potvrdil zprošťující rozsudek hradeckého krajského soudu, ten ale po dovolání státního zástupce zrušil Nejvyšší soud. Krajský soud pak Malířovi uložil podmínku, odvolací senát ale rozsudek zrušil. Nesouhlasil totiž s tím, že prvoinstanční soud změnil pohled na vinu obžalovaného, aniž by provedl nějaké další důkazy.

Napotřetí hradecký soud potrestal Malíře tříletou podmínkou s odkladem na čtyři roky. To nyní odvolací soud potvrdil. "Způsob hodnocení důkazů soudem prvního stupně je logický," uvedl předseda odvolacího senátu Radek Hartman.

Odvolací senát Malířovi navíc uložil peněžitý trest 300 tisíc korun. Přidal mu také zákaz činnosti ve funkcích spojených s realizací staveb z veřejných prostředků na pět let.

Exnáměstek s rozsudkem nesouhlasí

Malíř po zasedání novinářům řekl, že s rozsudkem nesouhlasí. Uvedl ale, že je rád, že soud při ukládání trestu zohlednil, že konal ve prospěch města a že žil řádným životem. Zváží, zda podá dovolání.

Malířovi hrozil za zneužití pravomoci úřední osoby trest od pěti do 12 let vězení, soudy ale uložily trest pod zákonnou trestní sazbou. S tím nesouhlasila státní zástupkyně, která se proti rozsudku hradeckého soudu odvolala, požadovala pro muže pět let vězení. Obhájce Malíře naopak odvolací soud žádal, aby jeho klienta zprostil viny.