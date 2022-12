Ve Dvoře Králové se narodilo mládě ohrožené žirafy. Návštěvníci zoo ho uvidí na jaře

V Safari Parku Dvůr Králové nad Labem přišlo na svět 23. prosince mládě kriticky ohrožené žirafy Rothschildovy. Stalo se tak přesně 50 let poté, co se ve dvorské zoo narodilo první mládě žirafy v tehdejším Československu. Dvorský chov žiraf se od té doby stal nejvýznamnějším na světě, uvedli v úterý zástupci Safari Parku Dvůr Králové.

"Mládě setrvává i s matkou v pavilonu v zázemí zahrady. Návštěvníci ho budou moci vidět koncem dubna, kdy obydlí jeden z výběhů v pěší části areálu," uvedl mluvčí zoo Michal Šťastný.

Samice žirafy Rothschildovy Imara porodila mládě 23. prosince ráno. Novorozená samice dostala jméno Imany. Pro matku Imaru je to druhé mládě, otcem je nový chovný samec Bořek.

"Mládě je zatím i s matkou oddělené od zbytku stáda, připojí se k nim v nejbližších týdnech," uvedl zoolog dvorské zoo Luděk Čulík.

Poslední mládě se ve Dvoře Králové podařilo odchovat v roce 2018. "Rok 2022 přitom znamená přesně 50 let od doby, kdy se v safari parku narodilo vůbec první mládě žirafy. To bylo i prvním v celé zemi. Do dnešního dne se tu narodilo celkem 269 žiraf. Malá samice je 175. mládě žirafy Rothschildovy, zbytek připadá na žirafy síťované," uvedl Šťastný.

Safari park je podle něj nejvýznamnější chovatel žiraf na světě. K rozmnožování obou druhů se vrací po odmlce způsobené hledáním vhodného chovného samce, který by nebyl příbuzný zdejším samicím. Díky velkému množství potomků dvorské krve to nebylo snadné. Oba rodiče mláděte přišli do safari parku v rámci částečné obměny stáda z jiných zahrad.

"Desetiletá Imara pochází z Budapešti a do Dvora Králové přišla z Liberce, Bořek se narodil před 14 lety v Praze a do Podkrkonoší putoval ze Zoo Plzeň. Tam žil v záložní mládenecké skupině a čekal na doporučení k rozmnožení od koordinátora evropského chovu," uvedli zástupci dvorského safari parku.

Ačkoli žirafy Rothschildovy jsou v přírodě kriticky ohrožené, populace v lidské péči je početná. "Chov je proto třeba řídit tak, aby byl dlouhodobě udržitelný a geneticky rozmanitý," uvedl Šťastný.

Počátkem unikátního chovu ve Dvoře se staly výpravy někdejšího ředitele dvorské zoo Josefa Vágnera do Afriky. Z nich mezi lety 1969 a 1972 přivezl přes sto žiraf a víc než 2000 dalších zvířat. Krev dvorských chovů tvoří základ chovných skupin v mnoha zoo po celém světě a znamená pojistku pro jejich zachování i v případě, že by v přírodě byly vyhubeny, uvedli zástupci safari parku.

Zatímco v roce 1985 žilo na světě kolem 155 tisíc žiraf, v roce 2015 to bylo kolem 95 tisíc. Za tento téměř 40procentní pokles - v některých oblastech dokonce pokles o 95 procent - mohou přeměna přirozeného prostředí, úbytek míst k pastvě, pytláctví i války. "Právě kvůli válkám a pytláctví je nyní žirafa Rothschildova jednou z nejohroženějších. V divočině jich není více než 1600," uvedl Čulík.

Dvorská zoo se specializuje na Afriku, velmi úspěšná je v chovu žiraf, zeber a nosorožců.