V Hradci Králové se desítky lidí přiotrávily masem. Tak velký případ nepamatujeme, říkají záchranáři

Desítky pacientů, které byly ošetřeny v Hradci Králové po požití jídla v rychlém občerstvení, byly intoxikovány masem, které se zřejmě špatně upeklo.

Hradec Králové - Desítky lidí se přiotrávily v provozovně rychlého občerstvení v historickém centru Hradce Králové, uvedly televize Prima a Nova. Více než 40 lidí ošetřili lékaři ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Většinu z nich do středečního rána propustí domů, řekl lékařský náměstek fakultní nemocnice Zdeněk Tušl. Hygienici provozovnu uzavřeli.

"Celkem jsme ošetřili přes 40 lidí, z toho asi deset už šlo domů. Kromě dvou tří budou do rána propuštěni všichni," řekl okolo 21:00 Tušl.

V 18:30 ošetřovali v nemocnici asi 35 lidí se zažívacími problémy. Podle Tušla byli intoxikovaní masem, které se zřejmě špatně upeklo. "Jsou mimo ohrožení života, následky mít nebudou," řekl Tušl.

V nemocnici bylo v podvečer zaplněno infekční oddělení a pohotovost, uvedl. "Otevřeli jsme i další část, takzvaný stacionář na interně, kde se o ně staráme. Nemáme problém se o takový počet lidí postarat," dodal Tušl.

Hygienici po upozornění nemocnice kamenný obchod s výdejem občerstvení z okénka na ulici v úterý odpoledne uzavřeli, odebrali vzorky z jídla a nyní probíhá laboratorní zkoumání. Podle Ivana Kučery z krajské hygienické stanice by měly být výsledky známé v řádu dní.

"Intoxikace souvisí s tím, že se v jídle pomnoží mikrob, který vyprodukuje toxin. V tuto chvíli nelze říci, že bylo něco nedodělaného. Toxin totiž může být termostabilní, tedy že nedojde k jeho rozložení tepelnou úpravu. Odebrali jsme vzorky, abychom zjistili, o jaký toxin šlo," řekl Kučera.

Hygienici podle svědectví přiotrávených zákazníků rychlého občerstvení mají podezření, že zdrojem problémů mohly být tortilly plněné masem. Provozovna mohla vydat až 60 jídel.

"Jídlo muselo být intoxikované velmi silně, protože v podstatě každý, kdo ho snědl, se dostal do nemocnice," dodal Kučera.

Mluvčí krajských zdravotnických záchranářů Ivo Novák řekl, že první pacienty s podezřením na otravu přivezli do nemocnice už v pondělí. "Bylo to šest pacientů. Dnes jsme jich přivezli 22, další se do nemocnice dostali jiným způsobem. Trpěli nevolností, křečemi v břiše, zvraceli, byli dehydrovaní. Na tak masivní otravu jídlem za dobu svého působení u záchranky, tedy za 27 let, si nevzpomínám," řekl Novák.

Policie se případem zatím nezabývá. "Museli bychom dostat podnět. Ani nevím, jestli v tom lze spatřovat naplnění nějakého protiprávního jednání," řekla policejní mluvčí Eva Prachařová.

Podobné případy jsou v ČR poměrně vzácné. Například před čtyřmi lety se přiotrávilo jídlem v centru Prahy víc než 30 italských studentů. Také oni byli několik hodin hospitalizováni se zvracením a střevními potížemi.