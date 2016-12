před 29 minutami

Na sjezdovce v Horní Malé Úpě v Krkonoších se v pátek po poledni těžce zranil čtyřicetiletý snowboardista. Muž nezvládl svůj snowboard a narazil do stromu. ČTK to řekl mluvčí krajské zdravotnické záchranné služby Ivo Novák. Letečtí záchranáři spolu se záchranáři z Trutnova muži ošetřili poranění hlavy, pánve a nohy. "Zasahující lékař zranění zhodnotil jako vážná," uvedl Novák. Ze svahu záchranáři muže převezli na stanici horské služby, odkud jej vrtulníkem převezli do traumacentra hradecké fakultní nemocnice.

autor: ČTK