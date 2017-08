před 1 hodinou

Při srážce osobního a nákladního automobilu u Vidochova na Jičínsku zemřel jeden spolujezdec z osobního vozu. Další dva lidé byli vážně zraněni, vrtulník je převezl do nemocnice. Sdělila to mluvčí krajské policie Eva Prachařová. "Nehoda se stala před 7:00. Řidič osobního auta zřejmě nezvládl průjezd pravotočivou zatáčkou a v protisměru se čelně střetl s kamionem," uvedla Prachařová. Řidiče a spolujezdce z předního sedadla museli hasiči vyprostit, byli transportování do nemocnice," uvedla Prachařová. Osádce nákladního auta se nic nestalo. Silnice I/16 z Nové Paky na Hostinné je uzavřena. Řidiči musí v místo nehody objíždět po menších komunikacích.

Související