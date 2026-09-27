Nečekaný zvrat v největší české válce o dědictví. V kauze Karsit zbývá jeden „nepřítel“

Roky spolu vedli drsné spory o miliardovou jaroměřskou firmu Karsit. Nyní se vdova Alena Řípová a synové podnikatele Františka Řípy z prvního manželství rozhodli částečně zakopat válečnou sekeru. Roli sehrálo nečekané gesto – dědicové vzali zpět souhlas k trestnímu stíhání macechy v kauze falešné závěti. Obří majetkový spor o miliardovou pozůstalost musí ale vyřešit ještě posledního „nepřítele“.
Při o jaroměřský holding Karsit vedly dvě příbuzenské větve podnikatele Františka Řípy, který zemřel v roce 2021 – jednak synové David a Roman z prvního manželství, jednak rodina z druhého sňatku, konkrétně vdova Alena Řípová a její dcera Kamila Kaiserová. Více jsme o případu psali zde.
Kolem celé skupiny zesnulého továrníka se vedlo několik paralelních soudních sporů. V jednom z nich přišel zásadní posun teprve minulý týden – kauza falešné závěti, za kterou měla stát Alena Řípová, je zřejmě u konce. Synové totiž stáhli souhlas k jejímu trestnímu stíhání. Zákon zpětvzetí umožňuje, královéhradecký soud tedy kroku dal zelenou.
„Tady se orgány činné v trestním řízení pět roků tahají, vynakládají své peníze, čas a námahu. A tam se dohodnou a vše jde takříkajíc do pryč. My s tím právní problém nemáme,“ uvedl předseda soudního senátu Jiří Vacek.
Státní zástupce Radim Vítek konstatoval, že soudu po zpětvzetí souhlasu příbuzných nezbylo než stíhání z podvodu zastavit. Ohledně odvolání chce vyčkat na písemné odůvodnění rozsudku. Řípová se odvolání vzdala.
„Už žádná nevraživost“
Žaloba ji vinila z toho, že vytvořením padělané závěti mohla ostatním dědicům způsobit škodu nejméně 117,5 milionu korun. Údajně měla vyrobit závěť tak, že na prázdný papír s manželovým podpisem doplnila v horní polovině text závěti. Vrchní soud pro nové jednání nařídil krajskému soudu vypracování revizního znaleckého posudku. Ten konstatoval, že Řípův podpis na závěti byl učiněn dříve, než na ni přibyl vytištěný text závěti.
Obhajoba závěry znalce rozporovala. Krajský soud se případem zabýval podruhé poté, co loni odvolací Vrchní soud v Praze původní odsuzující rozsudek krajského soudu zrušil. V dubnu 2025 krajský soud vdově Řípové uložil pětileté vězení a peněžitý trest 3,5 milionu korun. Protože příbuzní vzali zpět své souhlasy se stíháním Řípové, soud její stíhání pro podvod zastavil.
Alena Řípová zaslala redakci Aktuálně.cz své vyjádření. „Já bych nikdy proti vůli svého manžela nejednala. Dnešním rozhodnutím soudu jsem potěšena a děkuji za něj. Je to úspěšný výsledek několikaletého boje za očištění mého jména. Věřím, že soud rozhodl i pod vlivem dřívějšího rozhodnutí Vrchního soudu, který celou věc lépe pochopil, zrušil odsuzující rozsudek a věc vrátil k novému projednání,“ uvedla vdova po továrníkovi Řípovi.
Doplnila, že nyní v rámci rodiny již nepanuje žádná nevraživost. „Podařilo se nám obnovit dobré vztahy a jednotu. Dědické řízení po mém manželovi bylo na začátku léta uzavřeno dohodou všech zúčastněných a všechny spory byly ukončeny,“ vysvětlila ve svém vyjádření pro web Aktuálně.cz.
Rodinný miliardový klenot v nových rukou
Není to jediný klíčový posun po letitých soudních tahanicích. Letos v červnu pozůstalí a dědicové po Řípovi oznámili, že ukončili vzájemné spory, uzavřeli dohodu o vypořádání pozůstalosti a dohodli se na ukončení soudních sporů.
V srpnu Kamila Kaiserová jako majitelka Karsit Group prodala stěžejní část skupiny, a to výrobu autodílů ve firmě Karsit s.r.o., konkurenční společnosti Hauk z Police nad Metují na Náchodsku.
Transakci následně bez podmínek povolil antimonopolní úřad. Hospodářské noviny v sobotu uvedly, že společnost již dokončila převzetí rodinného podniku Řípových. Tím zřejmě vzniká možná největší karosářský producent na českém trhu.
Zbývá tu ovšem jeden zásadní problém. Vedle sporů s nevlastními syny probíhal také konflikt mezi dědičkou Kamilou Kaiserovou (tedy dcerou Aleny Řípové a Františka Řípy) a jejím již bývalým manželem Vítem Kaiserem.
Ten se v minulosti rovněž podílel na provozu firmy a spolupracoval na „obraně holdingu“ s Antonínem Beckem starším. Toho policie viní z pašování drog společně s bojovníkem Karlosem Vémolou. Samotný Kaiser pak čelí trestnímu stíhání kvůli podezření z tunelování společnosti.
Elitní právníci v pozoru
Právě dva výše zmínění muži – společně s pomocí nyní stíhaného podnikatele Jana Fišera, který se angažoval v kauze úvěrové společnosti Fair Credit – měli také stát za pokusem o ovládnutí celé skupiny Karsit. Převzetí provozu firmy se domáhali na základě pachtovní smlouvy, která je ale podle rodiny Řípových fiktivní. Firemní právníci pokus odrazili a Kamila pak s Vítem Kaiserem vedla rozvodové řízení.
Bude to zřejmě společnost Hauk, kdo se tuto nedokončenou spornou linku pokusí uzavřít. Podle Hospodářských novin si najala elitu v podobě Petra Smutného, odborníka na restrukturalizace firem z poradenské společnosti PwC, který chystal samotnou akvizici a důkladně analyzoval i její potenciální problémy. Právní záležitosti pak řeší advokáti ze známé kanceláře Baker McKenzie v čele s partnerem Liborem Bastlem.
„Otázka pachtu je v řešení. Máme různé alternativy a scénáře, ale nebylo by taktické se o nich nyní bavit. Každopádně to není fundamentální problém, který by ohrožoval fungování podniku, nebo samotnou transakci,“ uvedl Hospodářským novinám majitel Petr Hauk.
Usiloval někdo o život dědičky?
A poslední věc. Alena Řípová pro Aktuálně.cz dříve zmínila, že její dcera Kamila byla zřejmě terčem různých pokusů o atentát. „Stala se obětí pravděpodobně záměrné a podezřelé vážné dopravní nehody, která by se dala klasifikovat jako pokus o vraždu. Opakovaně trestně prověřovaný ukrajinský řidič krátce po činu narychlo zmizel z Česka,“ uvedla redaktorovi.
Navíc se útoky neměly omezit jen na jednu údajnou nehodu. „Dceři někdo opakovaně manipuloval s vozem, mně chodí nátlakové SMS zprávy,“ popsala Řípová bez dalších podrobností, třebaže některé zákulisní zdroje z Karsitu uváděly, že by mohl za podezřelými aktivitami stát právě Vít Kaiser. Žádné přímé důkazy se ale nepodařilo shromáždit a podle informací redakce byl případ odložen.
Mohlo vám uniknout: Systém hrubě selhal. S Babišem jsem jednal, sliby se nedodržely, říká policejní rebel
U americké základny v Anglii zadrželi pět mužů, patrně chystali teroristický útok
U letecké základny Fairford na západě Anglie dnes policie zadržela pět mužů, nyní jsou ve vazbě kvůli podezření z přípravy teroristického útoku. Policie odpoledne uvedla, že úřady 85 domácnostem v okolí základny doporučily, aby se evakuovaly. Základnu využívá americké letectvo.
Mise splněna! Češky po osmi letech vyhrály Billie Jean King Cup
České tenistky porazily ve finále Billie Jean King Cupu hráčky Ukrajiny 2:0. Vítězství v této soutěži slaví poprvé od roku 2018.
Klasický inflační tlak. ČNB vadí růst platů i penzí, viceguvernérka mluví o zásahu
Viceguvernérka České národní banky (ČNB) Eva Zamrazilová považuje růst platů ve veřejné sféře až o devět procent za neúměrný produktivitě práce. Uvedla to v nedělním pořadu Poledne s Moravcem.
Odtud měly rakety smést západní Evropu. V tajné sovětské základně dnes straší obří hlava Lenina
V lesích u lotyšského města Alūksne ještě před pár desetiletími stály jaderné rakety s doletem přes 2000 kilometrů. Z bývalé základny v Zeltiņi je dnes turistická atrakce, která ukazuje, jak fungoval jeden z tajných sovětských vojenských areálů a co po něm zůstalo. My jsme se na místo vydali.