Na Náchodsku se zřítil vrtulník, po pádu začal hořet. Dva lidé havárii nepřežili

U Slavoňova na Náchodsku se v pátek dopoledne zřítil vrtulník. Po dopadu stroj začal hořet. Mluvčí krajských záchranářů potvrdil, že při havárii zemřeli dva lidé. Podle hasičů šlo o čtyřmístný stroj.

"V tuto chvíli mohu potvrdit úmrtí dvou lidí, informaci o žádných dalších zraněných nemáme," řekl Aktuálně.cz mluvčí krajských záchranářů Ivo Novák a zdůraznil, že havarovaný stroj nebyl vrtulník záchranky.

"Na místo vyrazily všechny složky integrovaného záchranného systému," řekla mluvčí hasičů Martina Götzová. Stroj podle ní spadl v místní části Slavoňova Blažkov.

Starosta Slavoňova Michal Suchánek řekl, že stroj havaroval uprostřed pole asi 200 metrů od posledního obytného domu v obci. "Jsou tady složky IZS. Byl to vrtulník nebo ultralehké letadlo, těžko říci, co to bylo. Co jsem slyšel od lidí, tak kroužil ve větší výšce a pak to vzal kolmo dolů. Došlo k tomu asi před 15 minutami," řekl v 9:40 Suchánek.