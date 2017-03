Muž se zřítil při výstupu na Sněžku. V mlze ho našli díky mobilu, zdravotníci k němu museli vyšplhat

před 7 minutami

Na Jubilejní cestě se z úbočí Sněžky zřítil devětapadesátiletý muž, spadl na polskou stranu do těžko přístupného terénu. Zachraňovat ho musela horská služba i vrtulník. Muž utrpěl otevřenou zlomeninu na noze a další drobná poranění. Helikoptéra jej transportovala do nemocnice.

Pec pod Sněžkou (Trutnovsko) - Horská služba a letečtí záchranáři v pátek zachraňovali devětapadesátiletého muže, který spadl z Jubilejní cesty na úbočí Sněžky. Muž se zřítil směrem do Polska do obtížně přístupného terénu v údolí Lomničky. Další tři zásahy měli letečtí záchranáři v Rokytnici nad Jizerou, uvedl v tiskové zprávě mluvčí horské služby Radek Zeman.

S mužem spadlým ze Sněžky se záchranářům podařilo spojit telefonem. Do akce vyrazili i polští záchranáři, policie horské službě pomohla lokalizovat mužův telefon a zjistit jeho přesnou polohu. Následně se záchranáři vydali po stopách mužova pádu a zraněného nalezli. Při ošetřování zjistili, že muž při pádu utrpěl otevřenou zlomeninu dolní končetiny a řadu dalších poranění po celém těle i v obličeji.

"Mezi tím dolétl vrtulník, ale vzhledem k tomu, že místo dopadu muže bylo zahaleno hustou mlhou, nemohl se ke zraněnému dostat. Jeho pilot tedy vysadil zdravotníky pod hranicí viditelnosti, asi 350 metrů pod pacientem," popsal záchranu zástupce náčelníka Horské služby Krkonoše Pavel Jirsa. Letečtí zdravotníci z Hradce Králové poté pěšky dorazili na místo mužova dopadu a lékař si pacienta převzal.

Poté se k muži dostali i další členové české a polské horské služby s evakuačním materiálem. Postupně vybudovali jištění, zraněného zafixovali do vakuové matrace a svozných nosítek. Všechny týmy poté zahájily spouštění pacienta asi 300 metrů do místa, kde jej mohla posádka vrtulníku naložit do podvěsu. Nakonec byl pacient naložen na palubu a transportován k dalšímu ošetření do nemocnice.

Do Rokytnice letěl záchranářský vrtulník dvakrát na chatu Dvoračky. Nejprve kvůli šestnáctiletému mladíkovi, který vypadl z okna chaty. "Měli jsme podezření na úraz páteře. Dva záchranáři jej tedy zafixovali a zajistili místo pro přistání. Pacienta si převzali členové Zdravotnické záchranné služby z Liberce, které jsme na místo dopravili," uvedl Jirsa. Mladíka pak posádka vrtulníku z Prahy odvezla do nemocnice v Motole.

Podruhé letěl vrtulník, tentokrát z Liberce, na Dvoračky pro pacienta s podezřením na srdeční příhodu. Poslední cesta vrtulníku byla pro ženu na horní část červené sjezdovky v Rokytnici. U ní měli záchranáři podezření na závažné poranění pánve a vrtulník jí transportoval na traumacentrum nemocnice v Liberci.

