AKTUALIZOVÁNO před 4 hodinami

Kvůli silnému sněžení a větru policie dnes před 19:00 uzavřela silnici druhé třídy do Horní Malé Úpy na hřebenech Krkonoš. Vichřice na silnici podle silničářů vytváří sněhové závěje a viditelnost je velmi malá. Policie předpokládá, že silnice bude uzavřena do pátečního rána. Silnice do Horní Malé Úpy, na níž silničáři nepoužívají chemický posyp, je uzavřena v úseku od odbočky v Temném Dole. Délka uzavřeného úseku je 11 kilometrů. Ostatní silnice v Královéhradeckém kraji byly dnes vpodvečer sjízdné se zvýšenou opatrností.

autor: ČTK | před 4 hodinami

Související Hlavní zprávy