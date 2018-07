Kvůli opravě stanice Jaroměř začala v kraji rozsáhlá výluka, místo vlaků jezdí autobusy

před 2 hodinami

Výluka potrvá do 10. srpna a týká se úseků tratí z Hradce Králové do Liberce a z Hradce Králové do Trutnova a Náchoda.

Jaroměř (Náchodsko) - Kvůli rekonstrukci železniční stanice v Jaroměři na Náchodsku začala v sobotu ráno v Královéhradeckém kraji rozsáhlá výluka. Potrvá do 10. srpna a týká se úseků tratí z Hradce Králové do Liberce a z Hradce Králové do Trutnova a Náchoda. Vlaky při výluce nahradily autobusy, řekl Tomáš Fiala z hradeckého centra Českých drah. Některé autobusy mají oproti vlakovému jízdnímu řádu jiné časy odjezdů a příjezdů, u některých spojů nejsou zajištěny vlakové přípoje. "Provoz výlukových autobusů je dosud bez problémů. Zpoždění jsou zatím přibližně do deseti minut. Na přímé lince Hradec Králové - Stará Paka je zpoždění menší," řekl Fiala. Jde podle něj o největší letní výluku v Královéhradeckém kraji. Cestující by se měli před jízdou informovat o aktuálním spojení. Fiala upozornil, že ve výlukových autobusech není zajištěna přeprava jízdních kol. "Podle kapacity může autobus výjimečně dvě až tři kola přepravit. Vždy přitom mají přednost kočárky s dětmi," řekl. Větší skupiny cyklistů mají možnost si pro delší výlukové trasy přepravu kol u Českých drah předem objednat. "Nahlásit se musí týden dopředu. Kola jim pak převezeme dodávkou nebo nákladním automobilem," řekl Fiala. Na trati z Hradce Králové do Liberce se výluka týká úseku z Jaroměře do Staré Paky na Jičínsku. České dráhy na něm v rámci výluky zavedly tři druhy autobusových linek. Na trati z Hradce Králové směrem na Trutnov a Náchod se výluka týká úseku Smiřice - Jaroměř - Česká Skalice a zavedeny jsou na něm dvě autobusové linky. "Cestující jedoucí od Smiřic a Jaroměře směrem na Náchod autobusy zavezou přímo až do Náchoda. Lidem odpadne přestup ve Starkoči," uvedl Fiala. Rozsáhlá rekonstrukce železniční stanice Jaroměř přijde Správu železniční dopravní cesty na více než 900 milionů korun. Stavbaři udělají nové kolejiště a nová nástupiště, osadí nové zabezpečovací zařízení, vybudují podchod a výtah na nástupiště. V roce 2021 se počítá s opravou nádražní budovy. Původně měla výluka na trati z Jaroměře ve směru na Starou Paku trvat až do 10. září, a to kvůli přípravě stavby mostu pro dálnici D11. Ředitelství silnic a dálnic ale přípravu zatím odložilo, takže výluka zatím nebude, uvedl Fiala. V Královéhradeckém kraji je již od 11. července výluka na trati z Častolovic do Solnice, která vede do průmyslové zóny Kvasiny - Solnice se závodem Škody Auto. Výluka tam potrvá do pondělí 16. července. Velká výluka čeká cestující v Královéhradeckém kraji ještě mezi 15. srpnem a 8. zářím na trati z Hradce Králové do Poděbrad. Důvodem výluky bude oprava a údržba trati.