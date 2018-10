Hradec povede vítězné ANO s ODS a Změnou pro Hradec, primátorem bude Hrabálek

Strany trojkoalice podepsaly předkoaliční smlouvu. Trojkoalice v sedmatřicetičlenném zastupitelstvu disponuje těsnou většinou 19 hlasů.

Hradec Králové - Ve stotisícovém Hradci Králové by měla vládnout trojkoalice vítěze voleb - hnutí ANO s ODS a uskupením Změna pro Hradec a Zelení. Primátorem by měl být dvaašedesátiletý vysokoškolský pedagog a bývalý děkan Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy Alexandr Hrabálek (nestr. za ODS).

"Dosáhli jsme základního programového průniku. Nyní budou ustaveny vyjednávací týmy za účasti expertů na jednotlivá programová témata k dopracování programového prohlášení a vypracování koaliční smlouvy," uvedla v prohlášení ODS. Právě na ODS záleželo, zda se přikloní k ANO, nebo na stranu Hradeckého demokratického klubu primátora Zdeňka Finka, který ve volbách skončil druhý.

ANO od počátku vyjednávání o koalici v Hradci Králové preferovalo vznik koalice s ODS a Změnou pro Hradec, přičemž občanským demokratům nabídlo funkci primátora. ODS pak na tuto funkci nominovala Hrabálka a ostatní subjekty potenciální koalice s tím souhlasily.

Hrabálka dostaly do zastupitelstva z osmého místa kandidátky ODS preferenční hlasy. ODS ho na kandidátku zařadila dodatečně, když ji na konci června doplňovala o tři, jak uvedla, "nezávislé osobnosti veřejného života". V komunálních volbách v roce 2014 Hrabálek jako nestraník kandidoval jako jednička Volby pro město (VPM), která tehdy dostala 2,4 procenta hlasů. Za VPM Hrabálek kandidoval i v roce 2010, a to z devátého místa. Členem zastupitelstva se jako náhradník stal v lednu 2013.

"Primátorem Hradce bude prý nakonec zástupce VPM, tedy strany, která tentokrát v HK vůbec nekandidovala…!" komentoval to na twiteru bývalý primátor Hradce Králové, zakladatel VPM a současný velvyslanec ČR v Kuvajtu Martin Dvořák.

Jednička kandidátky ANO a členka vyjednávacího týmu Monika Štayrová řekla, že nechat post primátora ODS bylo těžké, ale dobré rozhodnutí. "Je to jedna z cen za vytvoření koalice," podotkla. Konkrétní programové průniky s koaličními partnery nechtěla komentovat. "Dohodli jsme se, že zatím žádné detaily nebudeme zveřejňovat. Našli jsme shodu v hodně oblastech. Vznikly expertní skupiny, které budou programové průniky vyhodnocovat," řekla Štayrová. ANO, ODS a Změna pro Hradec a Zelení podle ní vyzvali všechny demokratické strany, aby se připojily.

"Dále jsme otevřeni k přistoupení dalšího demokratického subjektu zvoleného do zastupitelstva města k této vznikající koalici," uvedla ODS. ANO dosud hovořilo o tom, že by členem koalice mohla být i Koalice pro Hradec, jež reprezentuje lidovce. "Pro nás je to nová situace. Máme v plánu se k tomu sejít a vydat rozhodné stanovisko," řekla jednička Koalice pro Hradec a náměstkyně primátora Anna Maclová.

ANO má v sedmatřicetičlenném zastupitelstvu 11 mandátů. Hradecký demokratický klub získal sedm mandátů, ODS a Piráti mají po pěti mandátech. Uskupení Změna pro Hradec a Zelení získalo tři křesla, stejně jako Koalice pro Hradec. Tři křesla má KSČM.