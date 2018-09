před 31 minutami

Město Hradec Králové zruší výběrové řízení na firmu pro výstavbu nového fotbalového stadionu za téměř 400 milionů korun. Důvodem je chyba administrátora soutěže, který opomněl prodloužit lhůtu pro podání nabídek v elektronickém systému evidence veřejných zakázek. O zrušení tendru budou rozhodovat zastupitelé 25. září. Současně by měli schválit vypsání nové soutěže. Uvedl to v pátek mluvčí radnice Petr Vinklář. Stavba stadionu má být největší investicí města za poslední roky. Městem mnoho let připravovaný stadion má vyrůst na místě již zcela nevyhovujícího všesportovního stadionu z roku 1960.