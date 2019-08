Do Adršpachu se znovu valí turisté. Policie omezila provoz od Polska

Kvůli náporu turistů do Adšpašsko-teplických skal na Náchodsku musela policie v sobotu omezit provoz na silnici od hraničního přechodu s Polskem. Všechna parkoviště v Adršpachu se za dopoledne zaplnila a policie před 11:00 cestu od hraničního přechodu Zdoňov uzavřela. Opět ji otevřela po 13:30. "V Adršpachu policisté usměrňovali dopravu a auta směrovali na jiná parkoviště," řekla mluvčí policie Ivana Ježková.

Za velkým návalem polských turistů do Adršpachu obvykle stojí státní svátky v Polsku. Tento týden ve čtvrtek byly v Polsku státní svátky Den polské armády a Nanebevzetí Panny Marie. Hodně lidí toho tak využilo k prodloužení si víkendu. Letos byl v Adršpachu omezen automobilový provoz například při květnových svátcích.

Systém řízení dopravy v exponované dny v okolí skal je takový, že když se zaplní parkoviště v Adršpachu, odklánějí se auta do Teplic. Pokud ani tam není kde parkovat, policie uzavře přístupovou cestu od hranic, dokud se opět nezačnou parkoviště uvolňovat.

V Adršpachu je na parkovištích asi 600 míst. V Teplicích je to okolo 1500 míst, včetně asi 500 na louce, kterou výjimečně poskytuje k využití pro parkování CHKO Broumovsko.

S návaly turistů v turistické sezoně, a to především o svátcích a o letních prázdninách, se Adršpašsko-teplické skály potýkají dlouhodobě. Doprava v okolí oblíbeného turistického cíle několikrát za sezonu zkolabuje, a to přesto, že hradecký kraj před letošní sezonou posílil vlaky do Adršpachu z Trutnova, Polska a Teplic nad Metují a v okolí skal přibyla parkovací místa.

Královéhradecký kraj proto také začal jednat s polskou stranou o zřízení záchytných parkovišť u polského Mierozsowa, odkud by turisty do skal na české straně hranice vozily autobusy.

Atraktivní Adršpašské skály s Teplickými skalami tvoří nejvýznamnější pískovcovou plošinu Polické pánve v Broumovské vysočině. Většina návštěvníků přijíždí auty.