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Královéhradecký kraj

Muž se vydával za „Kikinu“, z dívek lákal erotická videa. Policii šokoval i jinak

Viet Tran
Viet Tran
Viet Tran
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Nad některými kriminálními případy zůstává rozum stát. Policisté zahájili trestní stíhání 37letého muže z Litoměřicka, který se na internetu vydával za nezletilou dívku jménem Kikina. Pod různými záminkami se snažil vylákat z mladistvých obětí intimní fotky či videa – oslovil jich stovky. Během domovní prohlídky policie navíc odhalila, že muž žil v bytě mezi odpadky. Hrozí mu až pět let vězení.

Domovní prohlídka u 37letého muže z Litoměřicka odhalila znepokojivý pohled. Žil mezi odpadky, zatímco se na internetu vydával za nezletilou dívku.
Domovní prohlídka u 37letého muže z Litoměřicka odhalila znepokojivý pohled. Žil mezi odpadky, zatímco se na internetu vydával za nezletilou dívku.Foto: Policie ČR
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Obviněný muž vystupoval na sociálních sítích – zejména prostřednictvím aplikací Instagram a WhatsApp – pod falešnými ženskými profily, nejčastěji pod jménem „Kikina Neřeš“. Pod záminkou navázání přátelského vztahu se snažil získat důvěru nezletilých a mladistvých dívek, od kterých následně požadoval intimní fotografie a videa.

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„K získání jejich důvěry využíval materiály jiných poškozených, které vydával za své vlastní, aby vzbudil dojem, že komunikují s věkově blízkou dívkou. Při výslechu přiznal, že tímto způsobem oslovil nejméně stovky dívek napříč Českou republikou,“ popsala případ mluvčí královéhradecké policie Karolína Hynková.

Odpudivou stránku případu dokresluje i samotné prostředí, ve kterém muž žil a z něhož své oběti kontaktoval. Při domovní prohlídce kriminalisté narazili na neuvěřitelný nepořádek a katastrofální hygienické podmínky.

„Nikdy nevíte, kdo je na druhé straně“

„Ve virtuálním světě nikdy nevíte, kdo je na druhé straně. Tento případ je varováním pro děti, mladistvé i jejich rodiče. V online prostředí je velmi snadné vytvořit si falešnou identitu a vydávat se za někoho jiného,“ varovala policejní mluvčí.

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Pachatel z Litoměřicka byl obviněn ze zneužití dítěte k výrobě pornografie a ohrožování výchovy. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na pět let.

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