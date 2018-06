Záchranka nestíhala vozit pacienty. Otravu 50 lidí najednou nepamatuji, říká hygienik z Hradce

Ředitel královéhradecké hygienické stanice Ivan Kučera tvrdí, že otravu vůbec nemusel způsobit provozovatel bistra, ale například dodavatel.

Aktuálně.cz: Máte nějaké nové poznatky k včerejší otravě 50 lidí jídlem z bistra v Hradci Králové?

Ivan Kučera: No, to bude ještě chvilku trvat. Potřebujeme vědět, co bylo u pacientů a co bylo ve vzorcích jídla, které se odebraly. Do laboratoře pošleme také další vzorky ze surovin, které jsou v provozovně stále zabalené.

Dá se přesně říci, co bylo příčinou otravy?

Zdá se, že prakticky každý, kdo snědl dané jídlo, měl problémy. To znamená, že v tom jídle byl toxin, který způsobil tyto zdravotní problémy. Potíže se projevily rychle a zároveň rychle odešly. Ti lidé, kteří byli postižení, jsou z velké většiny doma v rekonvalescenci. To odpovídá intoxikaci nějakým bakteriálním toxinem.

Je možné, aby člověk poznal, že jídlo nějaké toxiny obsahuje?

Ne, některé toxiny vydrží dokonce tepelnou úpravu. Když vám upeču sekanou, tak vás v životě nenapadne, že v ní může být tento bakteriální jed.

Jak se takové otravy může člověk vyvarovat?

Lidi by si měli uvědomit, že když si jdou něco kupovat, tak se mají dívat, jestli je v provozovně čisto.

Pokud má někdo pocit, že zařízení jsou pod dozorem, tak je třeba si uvědomit, že konkrétně u nás v Hradci Králové připadají tři až čtyři kontroloři na 200 tisíc obyvatel.

Ale tím nechci říct, že by tento problém měla provozovna, o které se bavíme. Toxin mohl pocházet z jedné se surovin, kterou například mohl kontaminovat výrobce nebo dodavatel. Provozovatel by za to tím pádem vůbec nemohl.

Pamatujete u vás v kraji případ, kdy by se otrávilo tolik lidí?

Ne, opravdu nepamatuji žádný případ, kdy by během odpoledne jednoho dne mělo problém 50 lidí, záchranka by nestačila pacienty vozit a nemocnice pacienty ukládat.