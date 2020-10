Přehledně: Bez Jermanové i Šimka. Středočeská a jihomoravská koalice budou bez ANO

V krajích vznikají první povolební koalice. Už v sobotu oznámily dohodu strany v Pardubickém kraji, dojednáno je také například ve Středočeském či Moravskoslezském kraji. Aktuálně.cz přináší přehled situace v jednotlivých krajích.

Středočeský kraj: Na koalici se dohodly všechny strany mimo hnutí ANO. Vítězní Starostové a nezávislí budou vládnout s ODS, Piráty a Spojenci pro Středočeský kraj (které tvoří TOP 09, hnutí Hlas a Zelení). Hejtmankou bude lídryně STAN a dosavadní starostka Mnichovic Petra Pecková.

Zástupci stran začínají pracovat na programovém prohlášení, koaliční smlouvu musí nejdříve projednat stranické orgány a zastupitelské kluby. Nová koalice by se měla opírat o 50 z 65 hlasů. Do opozice zamíří dosud vládnoucí ANO, které ve volbách skončilo třetí s 15 mandáty. Jeho dosavadní krajští partneři - ČSSD a KSČM - se do zastupitelstva vůbec nedostali.

Jihočeský kraj: Vítězné hnutí ANO získalo stejně jako druhá ODS 12 mandátů, obě strany dělí pouhých 0,6 procentního bodu. Lídr ODS Martin Kuba řekl, že volební výsledek ODS opravňuje k tomu, aby žádala pozici hejtmana. Zástupci strany již zahájili koaliční jednání, mluvit chtějí se všemi demokratickými stranami. Jednou z možných koalic v kraji je spojení ODS, KDU-ČSL s TOP 09, ČSSD a uskupením Jihočeši 2012.

Piráti naopak preferují koalici bez dvou nejsilnějších subjektů, tedy ANO a ODS. Jednalo by se o alianci s TOP 09 a KDU-ČSL, ČSSD, STAN a Jihočechy. Dohromady by měli 31 z 55 mandátů. ODS v reakci na to uvedla, že další její jednání s Piráty postrádá smysl.

Plzeňský kraj: STAN a Piráti, kteří skončili v kraji na třetím a čtvrtém místě, se dohodli na společném povolebním postupu. Spojením tak vznikne zřejmě nejsilnější subjekt v novém zastupitelstvu, řekl lídr Pirátů Rudolf Špoták. Sám bude usilovat o post hejtmana. Piráti se STAN budou jednat s dalšími stranami kromě KSČM a SPD.

Volby v kraji vyhrálo ANO před ODS, v zastupitelstvu bude i ČSSD, SPD a KSČM. Koaliční jednání chce vést také krajský lídr vítězného ANO Roman Zarzycký. Osloví k jednání všechny úspěšné strany mimo extremistů.

Karlovarský kraj: O koalici jedná vítězné ANO s ODS, Místním hnutím a uskupením SNK1-Starostové našeho kraje. V zastupitelstvu by měla 24 ze 45 hlasů. O vytvoření koalice se snaží také blok STAN, Pirátů a Volby pro Karlovarský kraj. Rozhodující bude, ke komu se přikloní menší strany. Ve variantě bez ANO by se musely spojit téměř všechny liberální strany.

Ústecký kraj: Vítězné ANO jedná o koalici s druhou ODS a třetím STAN. Dohodli se, že hejtmanem by mohl být lídr ANO, poslanec Jan Schiller. Taková koalice by měla v 55členném zastupitelstvu 32 mandátů. V opozici by zůstali Piráti, SPD, KSČM, Spojenci pro kraj a Koalice UFO-ProMOST.

Liberecký kraj: Volby vyhráli Starostové pro Liberecký kraj, získali 22 mandátů v 45členném zastupitelstvu. Hejtman Martin Půta chce vytvořit silnou a stabilní koalici. Nejreálnější je pro něj spojení s Piráty a ODS, taková trojkoalice by měla většinu 32 ze 45 zastupitelů. Stejně by vyšlo spojení Starostů s druhým ANO. S ním ale budou Starostové jednat až v případě, že se s ODS a Piráty nedohodnou, řekl Půta. Už dříve odmítl jednat s SPD.

Královéhradecký kraj: Povolební vyjednávání začala již v sobotu, výsledek by mohl být do konce příštího týdne, sdělil lídr vítězné koalice ODS, STAN a Východočechů Martin Červíček (ODS), někdejší policejní prezident. Z povolebních vyjednávání s úspěšnými subjekty vyloučil jen SPD.

Pardubický kraj: Volby tu sice vyhrálo ANO, strany dosavadní koalice ale získaly více než 50 procent hlasů a chtějí pokračovat na podobném půdorysu, tedy ODS (tentokrát v koalici s TOP 09), Koalice pro Pardubický kraj (lidovci, nestraníci a SNK ED), STAN a strana dosavadního hejtmana Martina Netolického 3PK-Pro prosperující Pardubický kraj, která nahradila ČSSD, za niž byl Netolický zvolen v roce 2016. Zástupci všech subjektů se již v sobotu sešli na krajském úřadu.

Kraj Vysočina: Volby vyhrálo ANO před Piráty, ale v zastupitelstvu obsadí pouze 10 ze 45 mandátů. Vítěz bude jednat se všemi stranami, které se do zastupitelstva dostaly, tedy s koalicí ODS se Starosty pro občany (STAN a SNK ED), KDU-ČSL, ČSSD a zřejmě i s komunisty. Lídr ANO Martin Kukla preferuje trojkoalici ANO, Pirátů a starostů, ale nebrání se zapojení dalších stran. Uvedená trojkoalice by měla 24 hlasů v 45členném zastupitelstvu. Třetí ODS zase hledá partnery pro koalici, kteří by akceptovali hejtmana z ODS, aby ve vedení kraje nebyl zástupce ANO.

Jihomoravský kraj: Volby na jihu Moravy vyhrálo hnutí ANO, ale zřejmě skončí v opozici. Na koalici se totiž domluvili zástupci KDU-ČSL, Pirátů, ODS se Svobodnými a Starosty pro jižní Moravu. Hejtmana Bohumila Šimka (za ANO) by měl vystřídat starosta Velatic a lídr KDU-ČSL Jan Grolich. Koalice by měla 37 z 65 mandátů. Starostové a ODS se také dohodli, že vytvoří společný zastupitelský klub. V opozici kromě ANO skončí i SPD, ČSSD a Spolu pro Moravu složené z TOP 09, Zelených a dalších subjektů.

Zlínský kraj: Hnutí ANO, které jen těsně vyhrálo před druhými lidovci, vyjednává o koalici s Piráty, ODS a ČSSD. V devítičlenné radě požaduje ANO čtyři křesla včetně hejtmanské funkce, Pirátům a ODS nabízí dvě křesla, ČSSD jedno. ANO mluví nejprve se stranami, které byly proti výstavbě nové zlínské nemocnice za osm miliard korun. Tu prosazovala KDU-ČSL v čele s Jiřím Čunkem a také STAN. I s nimi však chce ANO v pondělí jednat, řekl krajský lídr hnutí Radim Holiš.

Olomoucký kraj: Krajské volby v Olomouckém kraji vyhrálo ANO s 18 mandáty v 55členném zastupitelstvu. Druhá skončila koalice Pirátů a STAN, třetí Koalice pro Olomoucký kraj (spojení KDU-ČSL, TOP 09, Zelených a hnutí ProOlomouc), následují ODS a SPD. Dosavadní hejtman Ladislav Okleštěk (ANO) chce hledat spojence do koalice, od opozičních stran ale zaznívá, že kraj potřebuje změnu. Možné je proto spojení ODS, Koalice pro Olomoucký kraj a Pirátů se STAN. Měli by v 55členném zastupitelstvu 32 křesel. Občanští demokraté rozhodnou o dalším postupu po volbách na jednání regionální rady, sejít by se měla začátkem příštího týdne.

Moravskoslezský kraj: Koalice už je dohodnuta, bude v ní vítězné ANO, ODS s TOP 09, KDU-ČSL a nově i ČSSD. V 65členném zastupitelstvu budou mít 46 hlasů. Hejtmanem bude znovu Ivo Vondrák z ANO. V opozici zůstanou Piráti, kteří skončili ve volbách třetí, dále SPD a komunisté.