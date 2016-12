Z Božího Daru bylo odesláno 382 kg vánoční pošty. Putovala i na Nový Zéland nebo do Kanady

před 20 hodinami

Speciální ruční vánoční razítko letos na Božím Daru dostalo 84.200 dopisů, což je zhruba 382 kilogramů pošty. Loni to bylo o téměř 2 tisíce dopisů a devět kilogramů méně. Informoval Marek Smitka z božídarského infocentra. Razítkování Ježíškovy pošty začalo 1. prosince a skončilo 23.prosince. Nejvzdálenější dopisy a pohlednice byly odeslány do Mexika, Brazílie, Kazachstánu, Kanady, na Nový Zéland nebo do Číny. Tradičně největší porce zásilek na Boží Dar dorazila kolem 16. prosince. Lidé své dopisy mohou celý rok posílat na adresu Vánoční pošta, Boží Dar 1, 362 62 nebo osobně vložit do speciální Ježíškovy schránky přímo na Božím Daru. Ofrankované se poté se vracejí na udanou adresu.