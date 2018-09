Strážníci sjednávají pořádek, hájí starosta zásah proti dívce kvůli obalu od sušenky

Zatímco strážníci na Facebooku napsali, že dívce nasadili pouta, starosta to popírá.

Ostrov - Použití donucovacích prostředků proti nezletilé dívce, která měla odhodit obal od sušenky na trávník a nechtěla kvůli tomu jít na služebnu městské policie, považuje starosta Ostrova Josef Železný za adekvátní. Strážníci mezitím úterní příspěvek, v němž se zásahem "pochlubili", ze svého facebookového profilu smazali.

Starosta Železný prý postup strážníků, kteří použili "hmaty a chvaty", prošetřil a považuje ho za adekvátní. "Já v tom žádný problém nevidím. Byl to normální standardní zásah městské policie, která sjednává pořádek," okomentoval případ starosta. "Strážník je od toho, aby konal. Ne aby někdo šikanoval strážníka," dodal.

Velitel městské policie Ladislav Martínek prý starostovi vysvětlil, že strážníci na dívku pouta nepoužili. "Je k tomu i videozáznam," podotkl Železný. To je ale v rozporu se svědectvím Pavla Rause, který se na náměstí v době zásahu pohyboval a celý ho viděl. "Ona se jim dost vzpírala, takže ji táhli a tvrdě ji drželi. Pak jsem viděl akorát, když tu holku odváděli v poutech," řekl Raus.

O "přiložení pout" veřejnost informovali sami strážníci v příspěvku, který včera zveřejnili na facebookovém profilu a na který upozornil server Aktuálně.cz.

Příspěvek ale později z profilu zmizel. "Pokud máte pocit, že vám zde chybí jeden kontroverzní článek, máte pravdu," napsala Městská policie Ostrov ve středu dopoledne. Podle strážníků byla v diskusi u původního příspěvku "znevažována práce ostatních strážníků, kteří s tímto případem neměli nic společného".

Velitel ostrovských strážníků už v úterý uvedl, že postup proti mladistvé byl přiměřený, protože neuposlechla pokynů hlídky. Tu na ni zavolala 17. srpna obsluha kamerového systému kvůli tomu, že měla na trávník za lavičkou odhodit papírový obal od sušenky.

"Tu skupinku patrně sledovali na kamerách a čekali, až se něco stane, aby tam pro ně mohli dojít," domnívá se svědek z místa zásahu Pavel Raus. Podle něj se dívka až do okamžiku konfrontace se strážníky nechovala výtržnicky. "Viděl jsem, že tam sedí tři lidi na lavičce. Prakticky jsem si nevšiml, že by něco dělali. Fakt nic neprováděli. Myslel jsem, že tam [strážníci] řeší to, že třeba pijí alkohol," uvedl Raus. Šlo podle něj o mladé lidi ve věku zhruba mezi 16 a 18 lety.

Přivolaná hlídka dívku vyzvala, aby s ní šla na služebnu. Ta ale odmítla i přes upozornění, že se může dopustit přestupku neuposlechnutí úřední osoby. Po výstraze proti ní strážníci použili donucovací prostředky a na policejní služebnu ji dovedli. Tam jí pouta sundali a zjistili její totožnost. Případ bude ve správním řízení řešit ostrovský městský úřad.