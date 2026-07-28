Psychické týrání? Nezájem. Jak policejní elita potopila vyšetřovatelku a pomoc nepřišla

Kauza psychického týrání a bossingu u karlovarských strážců zákona pokračuje. Kvůli nátlakům ze strany bývalého manžela a náměstka Josefa Rady hledala expolicistka Anna Radová Taran pomoc u inspekce, vedení policie i ombudsmana. Všichni její případ smetli ze stolu. Aktuálně.cz má k dispozici dokumenty, které odhalují, jak byla rozepře „uklizena“. Náměstek Rada se k případu nechtěl dále vyjádřit.
Spor mezi někdejšími manželi – bývalou karlovarskou policistkou Annou Radovou Taran a náměstkem krajského ředitele Josefem Radou – popsal web Aktuálně.cz již před pár týdny. Vše se vyostřilo už během těhotenství, kdy mělo být jasné, že jejich vzájemné soužití už nemůže dále fungovat.
„Krátce před porodem naší dcery jsem odešla ze společné domácnosti. Po úvaze a s ohledem na všechny okolnosti jsem dospěla k závěru, že se zpět již nevrátím. Jeho jednání jsem vnímala jako psychické týrání,“ uvedla redakci k odloučení od mocného policejního funkcionáře.
Konflikt se ale mezitím přesunul do pracovní roviny. Měly přijít pomluvy, bossing, sexuální narážky a další ponižující výroky na adresu Radové Taran. „Řekl mi například, že si nyní můžu dělat kariéru přes něco jiného – že mi to půjde dobře, ale služebně to nebude,“ popsala redakci.
Když expolicistka chtěla opustit karlovarské strážce zákona a přesunout se do jiných útvarů, aby se dostala mimo dosah bývalého manžela, neuspěla. Kamkoliv se hlásila, tam ji i přes doloženou odbornost a zkušenosti nepřijali. Přitom byla v některých případech sama oslovena vysoce postavenými funkcionáři, kteří měli zájem o její působení v útvaru.
V průběhu přijímacího procesu se ovšem několikrát náhle změnily podmínky, a to po údajných intervencích náměstka Rady, jenž měl využít své funkce a kontaktů. Ve výsledku Radová Taran na žádný z útvarů nakonec nenastoupila a byla nucena odejít do civilního zaměstnání. Více jsme o kauze psali zde.
„Běžné partnerské neshody“
V souvislosti s psychickým týráním podala Radová Taran trestní oznámení na svého bývalého muže. Stejným způsobem skončilo také Radovo předchozí manželství. Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) ale oba případy odložila takzvaně ad acta – neshledala podezření z trestné činnosti a oznámení skončila v šuplíku s tím, že šlo o „běžné partnerské neshody“.
Policistka se poté obrátila jak na policejního prezidenta Martina Vondráška, tak na policejního ombudsmana Ladislava Tomečka. Doufala, že skrze ně by se případ Josefa Rady, který ji prakticky připravil o kariéru v policejní uniformě, mohl dočkat adekvátního prošetření. V květnu letošního roku podala také antidiskriminační žalobu.
„Na jednání tehdejšího náměstka Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje jsem opakovaně upozorňovala policejního ombudsmana v rámci širšího okruhu skutečností, které jsem považovala za neetické a neslučitelné s výkonem funkce vysoce postaveného policejního funkcionáře. Součástí podnětu byly mimo jiné jeho sexistické výroky, ponižování, znevažování mé osoby i tvrzení, že o mně hovořil s policejním prezidentem,“ sdělila Radová Taran redakci.
Smeteno ze stolu
Policejní náměstek Rada podle zdrojů redakce z Karlovarského kraje vyčítal bývalé manželce, že před lidmi z okolí zmiňuje zájem o jeho osobu ze strany GIBS. Kromě podezření z bossingu a zneužívání své funkce se inspekce zaměřila i na podezření z podvodu. Později dospěla k závěru, že skutečně došlo k čerpání služebního příjmu bez právního nároku.
Obdobně vyústil i případ fiktivní nájemní smlouvy, kterou měl Rada předložit karlovarskému okresnímu soudu, aby si snížil náklady na alimenty. Obojí pak GIBS postoupila krajskému policejními řediteli Michalu Šavrňovi, který podle zdrojů Aktuálně.cz smetl podnět ze stolu. Pro náměstka nevyvodil ani kázeňské pochybení.
Rada se přitom měl sám chlubit exmanželce, že se o ní baví s vedením policie. „Musel jsem jít za policejním prezidentem a říct mu, že mě pomlouváš u krajských ředitelů. Sám jsem mu vše dobrovolně řekl. Je jedno, co jsem mu řekl. Proč vyprávíš jiným služebním funkcionářům o GIBS? Řekl jsem mu, aby se to nešířilo,“ měl říct Rada své někdejší choti.
Důkazy předložené ve více než 30stránkovém dokumentu, který měl podtrhnout náměstkovo nátlakové a neetické chování s přesahem do pracovního prostředí, ale policejního ombudsmana Tomečka nepřesvědčily. Celou stížnost uzavřel se slovy, že šlo o komunikaci osobní povahy, a proto ji neposuzoval jako zásah do služebních práv.
Policejní ochránce práv se jí nezastal
Jak se pak ombudsman Tomeček staví k údajným zásahům náměstka Rady do výběrového řízení? Označil je za „sociální interakce, ke kterým běžně dochází na pracovišti a které nesouvisejí s výkonem služby“. I přesto, že právě Radovy intervence a výroky o tom, že je jeho bývalá žena „nekompetentní a problémová“, přímo ovlivnily její kariéru v bezpečnostních sborech.
Z dokumentů, které má redakce Aktuálně.cz k dispozici, navíc vyplynulo, že nadřízení Radové Taran naopak hodnotili její pracovní výkon pozitivně a prakticky bez výhrad. Hodnocení jejího působení na odboru, kterému velel již zesnulý kriminalista Rudolf Flaška, si můžete prohlédnout níže. S ombudsmanem to nicméně stále nehnulo.
„Opět uvádím, že pravomoc ombudsmana PČR se podle čl. 3 odst. 2 pokynu o ombudsmanovi vztahuje pouze na případy přímo spojené s výkonem služby příslušníka. Nemám jako ombudsman PČR pravomoc řešit tvrzené porušení práv, k němuž mělo dojít v rámci soukromé komunikace či osobních jednání,“ ohradil se Tomeček a přímý podřízený policejního prezidenta Vondráška.
Čtyřstránkové vyrozumění ze strany ombudsmana, které má redakce Aktuálně.cz rovněž k nahlédnutí, konstatuje ve všech bodech stejný závěr – vše, co expolicistka Radová Taran zmínila jako důkazy o zneužití funkce náměstka, Tomeček odmítl jako „soukromou záležitost, která není spojená s výkonem služby“. „Nezjistil jsem porušení jejích práv,“ vzkázal policejní ombudsman a věc označil za uzavřenou.
GIBS se zajímá i o případ sebevraždy
Podle policistů oslovených redakcí se měl náměstek ředitele Rada několikrát „pochlubit“ tím, jak své bývalé ženě „zavřel u policie dveře“, nebo že „zasáhla vyšší vůle“. V reakci pro web Aktuálně.cz ale odmítl, že by své exmanželce jakkoliv komplikoval hledání nového zaměstnání v rámci policie. Žádný bossing se z jeho strany prý neodehrál.
„Uvádím, že to není pravda, ani to není prakticky možné,“ kontroval tvrzení, že by zasahoval do výběrových řízení. I přes předchozí tvrzení také odmítl, že by se o své exmanželce bavil s policejním prezidentem. Sám Vondrášek již dříve dementoval, že by proběhlo setkání s náměstkem Radou.
Na doplňující dotazy k nesrovnalostem, které redakce popsala v předešlém článku, už ale náměstek Rada nechtěl odpovídat. „Vše se odehrává v osobní rovině a je to pro mě velmi těžké. Proto bych nechtěl zacházet více do detailů a soukromí i s ohledem na svou rodinu. Děkuji moc za pochopení,“ omluvil se redaktorovi Aktuálně.cz v SMS zprávě.
Karlovarské policejní vedení je v hledáčku GIBS i v současnosti. Inspekce se totiž zajímá o okolnosti sebevraždy bývalého kriminalisty Rudolfa Flašky. Ten si v závěru června vzal život v Lokti, před smrtí zaslal redakci Aktuálně.cz dopis, v němž své nadřízené nešetřil kritikou a poukázal i na osobní spory s Radou. O nečekaných prohlídkách inspekce jsme psali zde.
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