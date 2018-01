před 5 hodinami

Na silnici 6 u Bochova na Karlovarsku se dnes před 5:00 srazilo nákladní a osobní auto. Při nehodě se zranili tři lidé, z toho jeden musel být do nemocnice transportován letecky. Silnice z Karlových Varů na Prahu byla až do 6:30 zcela uzavřena, nyní je provoz řízen kyvadlově. Informovala o tom policejní mluvčí Kateřina Böhmová. "Řidič osobního auta byl transportován leteckou záchrannou službou do Fakultní nemocnice Plzeň," uvedla Böhmová. Do nemocnice byli převezeni i dva spolujezdci. Pasažéry osobního auta museli vyprostit hasiči. Místo je nyní průjezdné jedním jízdním pruhem, dopravu na místě řídí policie.

autor: ČTK | před 5 hodinami

