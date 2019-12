Policie pátrá po pachateli násilného činu v Aši. Může být ozbrojen, varuje

Rusko zcela ztratilo zájem připojit se ke skupině G7, která sdružuje nejsilnější ekonomiky světa. Prohlásil to dnes náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov. Moskva ztratila členství v této skupině v roce 2014 po násilné okupaci a anexi ukrajinského Krymu. Rusko se summitů účastnilo od roku 1997. Americký prezident Donald Trump dal už několikrát najevo přání, aby byla Moskva opět na vrcholné schůzky zvána. Proti návratu se ale postavil americký Kongres, jehož Sněmovna reprezentantů členství Ruska počátkem prosince podmínila "respektováním územní celistvosti ruských sousedů". Zdrženlivě nebo odmítavě reagovaly i Německo, Francie a Británie.

"Je to jako 'o nás bez nás', nikdo se nás neptal, zda o to stojíme," komentoval dnes Rjabkov debaty o přijetí Ruska zpět do skupiny nejvyspělejších států. Přání Ruska zapojit se "bylo oslabené ještě dlouho před rokem 2014, ale potom zmizelo úplně," prohlásil ruský diplomat.