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Karlovarský kraj

Nečekaný zásah u vedení policie. Inspekce zkoumá okolnosti sebevraždy exkriminalisty

Viet Tran
Viet Tran
Viet Tran

Tragická smrt exšéfa karlovarské mordparty Rudolfa Flašky má pokračování. O okolnosti jeho sebevraždy se zajímá Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), ve čtvrtek provedla několik prohlídek. Nevynechala ani kanceláře policejního vedení na krajském ředitelství, uvedlo pro Aktuálně.cz několik zdrojů z policejního prostředí i inspekce. Domovní prohlídka proběhla také u Flaškovy exmanželky.

Rudolf Flaška byl šéfem odboru obecné kriminality do letošního března.
Rudolf Flaška byl šéfem odboru obecné kriminality do letošního března.Foto: Archiv Rudolfa Flašky, Policie ČR
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Podle čtyř na sobě nezávislých zdrojů z řad policistů z Karlovarského kraje i policejních inspektorů se GIBS zajímá o to, co vedlo k sebevraždě dobře známého vyšetřovatele a zda na tragickém úmrtí z konce června nemohly mít podíl další osoby z policejního ředitelství.

„Ruda měl osobní spory jak s krajským ředitelem Michalem Šavrňou, tak s náměstkem Josefem Radou. Nejspíše se inspekce proto pídí po tom, jakou roli oba sehráli v celé kauze,“ upřesnil redaktorovi policejní zdroj z regionu. Prohlídky měly proběhnout v kancelářích na krajském ředitelství i v bytě u exmanželky kriminalisty Flašky.

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Vedení karlovarské policie o zásahu kontrolního orgánu zatím veřejně neinformovalo, tiskové oddělení rovněž nebylo příliš sdílné. „S dotazem se, prosím, obraťte na Generální inspekci bezpečnostních sborů. Děkuji,“ uvedl redakci Aktuálně.cz bez dalších detailů mluvčí Jan Bílek.

„K záležitostem, na které jste se dnes ptal, se GIBS nebude nijak vyjadřovat. Díky za pochopení,“ doplnil ve čtvrtek večer mluvčí inspekce Jakub Augusta po dotazu redakce.

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„Ano, odpoledne proběhlo prohledávání kancelářských prostor v souvislosti s medializovaným případem. Víc k tomu nejde říct, vše je na začátku,“ konstatoval rovněž zdroj z GIBS, který je seznámený s průběhem akce na Karlovarsku a který si nepřál být jmenován, jelikož je v aktivní službě.

Domovní prohlídka může být provedena pouze na základě písemného a odůvodněného příkazu soudce, pokud existuje důvodné podezření, že v obydlí je věc nebo osoba důležitá pro trestní řízení.

Před smrtí zaslal redakci dopis

O tragickém skonu Rudolfa Flašky informoval deník Aktuálně.cz na konci června poté, co na něj upozornily policejní zdroje a přátelé kriminalisty z regionu. Pohřeb bývalého policisty v hodnosti plukovníka se uskutečnil minulý pátek v Lokti.

Chvíli předtím, než si sáhl na život, zaslal redakci Aktuálně.cz dopis, ve kterém zrekapituloval svou policejní kariéru a kritizoval vedení policie v Karlovarském kraji. S tamějšími špičkami měl vést několik sporů, které se z osobní roviny přenesly i do té pracovní. Uniformu musel nakonec odložit poté, co nadýchal v práci 1,4 promile alkoholu.

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Finální ránu mu uštědřil soud, který ho za zmíněný incident potrestal pokutou a odebráním řidičského průkazu. „V čem je můj případ jiný? V čem jsem já jiný?“ podivoval se nad verdiktem soudu a připomněl excesy svých policejních kolegů, kteří v podobných případech vyvázli bez jakéhokoliv trestu.

Flaška působil v policii od roku 2002, nejdříve na Sokolovsku. Zabýval se drogovou, násilnou i mravnostní trestnou činností. Postupně se vypracoval na vyšší policejní pozice na úrovni Karlovarského kraje, kde už řešil i ty nejzávažnější zločiny – od znásilnění po vraždy. Na začátku roku 2015 povýšil na plukovníka a stal se šéfem odboru obecné kriminality, kde působil až do letošního března.

Náměstek „blokoval“ exmanželku-samoživitelku

Není to jediný problém, který musí policejní vedení Karlovarského kraje řešit. Zmíněný náměstek ředitele Josef Rada měl podle jeho exmanželky Anny Radové Taran ukončit její kariéru u policie. Kamkoliv se hlásila, tam ji nepřijali – údajně právě po jeho intervenci a v době, kdy se navíc starala o čerstvě narozené dítě. Rada ale jakákoli pochybení odmítá.

Podle vlastních slov si není vědom toho, že by své exmanželce jakkoliv komplikoval hledání nového zaměstnání v rámci Policie ČR. Žádný bossing se z jeho strany prý neodehrál. „Uvádím, že to není pravda, ani to není prakticky možné,“ kontroval tvrzení, že by zasahoval do výběrových řízení. Více jsme o kauze psali zde.

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