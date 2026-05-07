Kariérní poprava? Policii opustilo legendární jméno, bez výsluhy. Udělal jednu chybu

Policejní řady opustil po téměř 24 letech kriminalista Rudolf Flaška. Ne ovšem dobrovolně – známé tváři karlovarské mordparty se stal osudným nadýchaný alkohol. Muž, který měl na kontě vyšetřování řady závažných činů v kraji, od policie odešel bez rozloučení, výsluh a odchodného. „Vždy jsem byl srdcem policista, ctil zákony a práci. Nyní budu řešit základní existenční problémy,“ řekl Aktuálně.cz.
Flaška si poprvé oblékl policejní uniformu v září 2002, kdy nastoupil ke kriminálce coby vyšetřovatel v hodnosti podporučíka, konkrétně v rámci Okresního ředitelství v Sokolově. Zabýval se drogovou, násilnou i mravnostní trestnou činností. Postupně se vypracoval na další policejní pozice na úrovni Karlovarského kraje, kde už řešil i ty nejzávažnější zločiny – od znásilnění po vraždy.
Od počátku roku 2015 povýšil na plukovníka a stal se šéfem odboru obecné kriminality, kde působil až do letošního března. Jeho letitá kariéra se pochopitelně odrazila i mimo vyšetřovací místnost – spolupracoval s městskými muzei na výstavách, psal články do Kriminalistického sborníku, přednášel na akademické půdě a zapojoval se do publicistických pořadů. Svou aktivitu přetavil i do několika ocenění.
V posledních letech se ale pod Flaškou začala kývat židle. Podle kriminalisty usilovalo krajské vedení o jeho konec, svou roli měly sehrát antipatie na pracovišti a osobní spory s některými lidmi v čele krajské policie.
„Nikdy mi to nebylo od nadřízených řečeno do očí, dozvídal jsem se to od blízkých osob. Vyhodnotil jsem, že je čas odejít, koketoval jsem se vstupem do politiky. Dne 13. března 2026 jsem odeslal žádost do politické strany,“ popsal své plány v posledních několika měsících.
Jeden víkend změnil vše
Pak přišel kritický víkend, kdy se na Flašku sesypalo více osobních problémů, které se rozhodl řešit alkoholem. Dostal se do sporu se svou exmanželkou, která zavolala policii, a konflikt skončil výslechem. Později večer přišel i Flaškův přímý nadřízený odebrat služební zbraň.
Hned další den – v pondělí 16. března – čekali na služebním parkovišti atypicky ředitel kanceláře s dalšími třemi pracovníky odboru vnitřní kontroly. Vyhlíželi právě Flašku. „Ihned mě vzali na orientační dechovou zkoušku, kde jsem nadýchal alkohol,“ přiznal otevřeně redakci Aktuálně.cz.
Posléze následovaly i odběry krve, s nimiž dobrovolně souhlasil. Podle svých slov se sám necítil být pod vlivem. „Pokud bych to nepovažoval za únavu z nedostatku spánku a jídla, nesedl bych za volant. To je mé přiznání. Nikdy jsem pro to nebyl prošetřován, nikdy jsem na policii při kontrolních akcích nenadýchal,“ podotkl. Výsledek krevního testu ho překvapil – 1,4 promile.
„Byl jsem od všeho odstřihnut“
Mnohdy podobné případy uvnitř policejních útvarů končily podle Flašky kázeňským trestem, zde ale věci nabraly rychlý spád a vedení mělo jasno, co se známým kriminalistou bude dál. Žádná renta, žádné odchodné a definitivní konec v policejní uniformě. Kvůli alkoholovému excesu se dočkal „kariérní popravy“.
„Přitom vím o případech, kdy vysoký policejní důstojník v rámci Karlovarského kraje – pod vlivem alkoholu, ve vysokém stupni opilosti a s nabouraným autem – jel nejméně 30 kilometrů. Následně napadl policejní hlídku a za jeho čin mu byla snížena hodnost. Dělal nějaký čas vyšetřovatele, poté odešel od policie se všemi náležitostmi a v současnosti na krajském ředitelství pracuje jako právník. A těch případů bylo více,“ argumentoval Flaška.
Třebaže patří mezi výrazné tváře kriminalistiky s dvěma dekádami zkušeností, policejní špičky si nad ním umyly ruce, a to včetně policejního prezidenta Martina Vondráška. „Byl jsem od všeho odstřihnut, nedošlo k žádnému rozloučení ani poděkování za dobu služby,“ konstatoval muž, který se nejen v regionu proslavil vedením karlovarské mordparty.
Bez renty a odchodného
Minulý týden přitom přišlo na Krajské ředitelství Karlovarského kraje poděkování za jeho výkon, kdy jako civil přednášel na Univerzitě třetího věku pod Západočeskou univerzitou v Plzni. „Byl jsem hlavní koordinátor, vedení ale opět vůbec nereagovalo. Žádnou zpětnou vazbu či poděkování jsem nedostal. Děkovný dopis jsem dostal od koordinátorky v kopii,“ popsal pro Aktuálně.cz.
Sám známý kriminalista neví, co s ním nyní bude dál. I kvůli tomu, že mu policejní vedení za „alkoholový prohřešek“ neuznalo ani odchodné, ani rentu za dlouholetou službu v řadách policie, nyní přemýšlí, kde a jak se uživí.
„Vždy jsem byl srdcem policista, ctil zákony a svou práci. Po skoro 24 letech služby budu řešit základní existenční problémy, jak se postarat o svoji dceru, kde budu pracovat, jak nahradím rentu, o kterou jsem přišel… Je to neveselé a musím na to stále myslet. Zatím nemám žádné řešení,“ uzavřel hořce Flaška.
