Ženu v Brně srazilo auto, když seděla na lavičce na zastávce. Zraněním podlehla

Ženu středního věku srazilo v sobotu před polednem v Brně v Úzké ulici osobní auto, které vjelo na chodník a vrazilo do lavičky, na níž žena seděla. Žena zraněním podlehla, řekli mluvčí jihomoravských záchranářů a policistů.

"Přestože záchranáři ženu resuscitovali, pomoct jí nedokázali. Utrpěla devastující zranění neslučitelná se životem," uvedla mluvčí záchranářů Michaela Bothová. Záchranáři poskytli také krizovou intervenci lidem z auta, které nehodu způsobilo.

Nehoda se stala zatím z neznámých příčin po 11:30 vedle nákupního centra Galerie Vaňkovka. "Řidič osobního auta projížděl po Úzké ve směru do města, z neznámých důvodů vyjel na chodník, vrazil nejprve do autobusu a poté do lavičky, na níž seděla žena," popsal průběh nehody mluvčí jihomoravských policistů Bohumil Malášek.

Podle dechové zkoušky řidič osobního auta nepil alkohol. Příčiny neštěstí policisté vyšetřují.