Za Maffii v Brně kandiduje striptérka. Na nic si nehrajeme, takový je odraz společnosti, říká 'capo'

Za nové brněnské politické uskupení Maffie.cz kandiduje zastupitel městské části Slatina i striptérka a tanečnice Veronika Bednářová.

Brno - Když se striptérka Veronika Bednářová rozhlížela po politické nabídce v jihomoravské metropoli, zaujala ji dvě uskupení. Jak extremistické hnutí Slušní lidé, tak i v první řadě recesistická formace Maffie.cz, kterou do říjnových komunálních voleb vede osmatřicetiletý zastupitel městské části Slatina Lubor Pospíchal.

Maffie Bednářovou na kandidátku do brněnského magistrátu přijala i s jejím exotickým povoláním. "Je to kamarádka ode mě z ulice. A striptérka je tam proto, abychom na sebe upozornili. My si na nic nehrajeme. Kandidátka má být odrazem společnosti a mezi pětapadesáti lidmi, tak to vychází, může být i striptérka," vysvětlil netradiční výběr Pospíchal ve čtvrtek odpoledne. A požádal, aby redakce mladou ženu kontaktovala kvůli její noční práci až po obědě.

Bednářová alias tanečnice Katrin se rozhodla kandidovat za Maffii především kvůli Pospíchalovi. Je na předposledním, 54. místě kandidátky, ale díky svému neobvyklému zaměstnání si již nyní získala pozornost. Nebojí se, že by ji práce ve striptýzovém klubu mohla ve volbách poškodit. "I špatná kritika je dobrou reklamou," říká Bednářová.

V projektu Maffie.cz ji nejvíce zaujal lídr kandidátky. "Boss Lubor Pospíchal je velmi dobře zapálený a vím, že by do těch vyšších sfér patřil," vysvětluje tanečnice důvody, proč se rozhodla kandidovat v komunálních volbách v Brně.

Tančí od osmnácti let, tedy skoro pět roků. Na své práci má ráda to, jak jí pohyb pomáhá udržovat se v dobré fyzické kondici, a navíc se naučí cizí jazyky. "Jezdila jsem Německo, Rakousko, Itálii i po Česku. A po pravdě, je to zážitek, člověk se při této práci naučí základům jazyků," popisuje Bednářová svou práci s tím, že má ráda i jeden nezvyklý sport. Jde o pole dance, což je tanec u tyče, ve kterém se ve světě i v Česku soutěží. "Je to velmi dobrý a zajímavý sport. Doporučuji," dodala kandidátka za Maffii.

V klubu, kde tančí, její politické angažmá kolegové a kolegyně neřeší. V práci razí pravidlo, že si každý může dělat, co chce. Když striptérka dostala otázku, co by magistrát mohl změnit, aby se klubům lépe dařilo, odpověděla, že zřejmě nic. "Když jsou v Brně akce, jsme za to rádi. My se ale zabýváme spíše zahraniční klientelou, ze 75 procent k nám chodí zahraniční hosté. Takto to vyhovuje," myslí si tanečnice.

Uskupení Maffie.cz pojalo svou kandidaturu spíše recesisticky, což je zřejmé už z názvu hnutí. Ten zní: "Maffie.cz. Hoď sem velké křížek pro betelné Štatl, zaslouží si to!"

Lídr Pospíchal, který je civilním povoláním jednatel a propagátor projektů smart city, se tituluje po mafiánském způsobu capo di tutti capi. Trojka kandidátky, 84letý ekonom a bývalý vedoucí odboru rozpočtu a financování města Brna Jiří Kanuer, má na kandidátní listině capo di capri re, pětku pak má capo di crimini alias Figec, což je přezdívka sociálního pracovníka Ondřeje Figury.

"Ti, kdo schvalovali kandidátky, mě celkem naštvali, že CAPO DI TUTTI CAPI a všechny naše obdobné funkce napsali malými písmeny. Prý to nešlo, ale SMART CITY mohli nechat napsáno kapitálkami. Nevědí tedy, co chtějí. To jsou ti úředníci a my rádi snížíme jejich stavy ve prospěch obyvatel Brna," komentoval situaci Pospíchal. Současně zmínil jeden z předvolebních slibů - jeho hnutí skutečně chce snižovat počty úředníků. Navíc navrhují i zredukování počtu městských částí.

Pospíchal v minulosti kandidoval jako nestraník se starosty pod hlavičkou hnutí Spolu pro lepší Slatinu. Maffie je mu však bližší a dvě "f" v názvu přitom zdůrazňuje. Maffie byla hlavním orgánem českého domácího odboje během první světové války. Doufá, že ve volbách letos na podzim získají alespoň pět procent hlasů. Pospíchal má totiž do budoucna v plánu založit Maffii jako politickou stranu.