Firma z Brna vyhrála vědeckou "Ligu mistrů". Dostane miliony na vývoj preparátu na rychlé hojení ran

Už za několik let by se na trhu mohli objevit jedinečný preparát, díky kterému se bude poškozená kůže například po popáleninách hojit mnohonásobně rychleji než dosud. Vyvíjejí jej vědci z brněnské firmy Enantis ve spolupráci s Masarykovou univerzitou. Díky třicetimilionovému grantu od Evropské komise jsou jen krok od toho, aby našli látku, jež bude sloužit jako nosič speciálně upravených proteinů. Moravská firma grant získala v obrovské mezinárodní konkurenci jako jediná společnost z Česka. Porotu o potenciálu výzkumu přesvědčí jen pět procent uchazečů z celé Evropské unie.

Brno - Brněnští vědci jsou krok od vyvinutí jedinečných produktů, které pomůžou při hojení těžkých ran. Díky několikaletému výzkumu na půdě Masarykovy univerzity (MU) speciálně upravili jeden typ růstového proteinu, jenž v lidském těle působí takřka zázračně – při silných popáleninách například mnohonásobně rychleji pomůže zacelit poškozenou kůži.

Biotechnologická firma Enantis, která jako vůbec jedna z prvních společností v Česku vznikla na akademické půdě, nyní na vývoj koncového produktu získala peníze z prestižního grantu SME Instrument. Od Evropské komise dostala třicet milionů korun.

„Přirovnal bych to k lize mistrů ve fotbale. Peníze z těchto zdrojů získají jen ti nejlepší z nejlepších,“ pochvaluje si David Uhlíř z Jihomoravského inovačního centra, které Enantisu s žádostí o grant pomáhalo. Brněnská firma má přitom jen osm zaměstnanců, přesto dokázala uspět v několikatisícové mezinárodní konkurenci jiných společností. „Peníze dostanou jen asi čtyři procenta žadatelů, z Česka jsme byli jediní,“ dodává ředitelka firmy Enantis Veronika Štěpánková.

Vědci nyní mají dva roky na to, aby pro látky, které díky úpravě vydrží působit i několik týdnů, našli vhodný nosič – například hojivé náplasti nebo krémy. Ty by mohly firmě vynést velké zisky.

„Součástí projektu je i preklinické testování, pak budeme hledat vhodného partnera, investora, který nám pomůže výsledný produkt dál testovat a později uvést do prodeje,“ přibližuje Štěpánková.

Obrovská konkurenční výhoda

Za mezinárodním úspěchem brněnských vědců stojí také odborníci z Biologického ústavu Lékařské fakulty MU, jež na možné využití růstového faktoru upozornili. Pak začali spolupracovat s přírodovědci. Zkoumání nakonec převzal Enantis, spin-off firma vzešlá z univerzitního prostředí. Sídlí v prostorech rozlehlého kampusu MU v Brně-Bohunicích.

„Řetězce proteinů si lze představit jako šňůrku s korálky. Pomocí počítačů si vytipujeme, který ze 150 korálků vyměníme, což způsobí větší stabilitu. Látka potom vydrží být aktivní v 37 stupních Celsia i po dvou týdnech,“ vysvětluje složitý postup Jiří Damborský z Přírodovědecké fakulty MU.

Pokud by vědci bílkoviny zapřičiňující hojení ran neupravili, vydržely by v pokojové teplotě jen pár hodin. Proto je nepraktické přidávat je do krémů. „Představa, že musíte doma uchovávat krém v teplotě minus dvacet stupňů, není reálná. Stejně tak by byl náročný jejich převoz,“ dodává biochemička Štěpánková.

V tom tkví obrovská konkurenční výhoda Enantisu – na rozdíl od jiných firem nebudou do přípravků připojovat pomocné látky, ale pomocí unikátního systému samotné proteiny pozměňovat.

Peníze za složitý byznys plán

Brněnští vědci peníze z evropského grantu SME Instrument, který je určen pro malé a střední podniky, už jednou využili. V první fázi se jim mezinárodní podařilo porotu přesvědčit, že jejich záměr zkoumat látku pro hojení těžkých ran má smysl, a získali zhruba 1,5 milionu korun.

Za ně vytvořili podrobnou studii proveditelnosti a byznysové propočty, pomocí kterých společně s univerzitními ekonomy vyhodnotili, že nejperspektivnější oblasti pro vývoj látky bude právě regenerativní medicína. S nimi Enantis znovu obstál a od Evropské komise teď dostal třicet milionů korun na další výzkum.

„Bez intenzivní komunikace biologů a chemiků a bez expertů na podnikatelské prostředí a ekonomické souvislosti by projekt v této podobě nikdy nevznikl,“ zdůrazňuje prorektor MU pro výzkum Petr Dvořák.

Enantis funguje od roku 2006, univerzita s ní jako první biotechnologickou spin-off firmou MU podepsala smlouvu o spolupráci a licenční smlouvu na využívání duševního vlastnictví. Nyní kvůli náročnému výzkumu proteinů hledá k současným osmi odborníkům další zaměstnance. Díky grantu získá také zahraničního experta, který firmě pomůže s růstem i navázáním kontaktů na velké farmaceutické společnosti.

