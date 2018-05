První půlhodina parkování zdarma, za další už dvacet korun. Brno v centru chystá "modré zóny"

Rezidenti za první auto zaplatí 600 korun za rok, za druhé auto 15 tisíc korun ročně.

Brno - V historickém jádru Brna bude 1. září zavedena první etapa rezidentního parkování. Rezidenti za první auto zaplatí 600 korun za rok, za druhé auto 15 tisíc korun za rok. Podnikatelé, kteří mají v oblasti provozovnu, bude stát první auto 6000 korun ročně, budou moct koupit i přenosné abonentní oprávnění.

Pro návštěvníky bude první půlhodina zdarma, za každou další hodinu zaplatí 40 korun. Každý rezident bude mít právo na 100 bezplatných parkovacích hodin ročně pro své návštěvy. Novinářům to řekl primátorův náměstek Richard Mrázek (ANO).

Historické centrum je ohraničené ulicemi Husova, Nádražní, Benešova, Koliště, Moravské náměstí a Žerotínovo náměstí. Mimo tento prostor jde ještě o ulici Dornych a Komenského náměstí.

Vjezd bude povolený pouze držitelům povolenek z magistrátu. Ostatní budou auta nechávat v parkovacích domech, na okraji historického centra nebo na vytyčených místech v ulicích Rooseveltova, Benešova, Koliště, Za Divadlem a Nádražní.

K vyřízení potřebných oprávnění budou moct lidé navštívit kontaktní pracoviště na Zvonařce nebo požádat o založení účtu elektronicky. Další úkony bude možné provádět elektronicky prostřednictvím elektronického účtu. O jeho zřízení bude možné požádat přes ověřený účet Brno iD.

Od 1. listopadu se rezidentní parkování rozšíří na další místa mezi ulice Milady Horákové, náměstí 28. října, Traubova, Drobného, Pionýrská, Kotlářská a Údolní, mezi nimi jsou ještě ulice Lidická, Kounicova a Veveří. V prostoru opět budou vytyčené ulice, jako například třída Kpt. Jaroše nebo Obilní trh, kde budou moct návštěvníci parkovat půl hodiny zdarma a poté dají 20 korun za hodinu. Mrázek uvedl, že do konce příštího roku by mělo být rezidentní parkování zavedené v celém středu Brna.

Radní Brna stanovili rozmezí minimální a maximální ceny pro rezidentní parkování. Konečnou cenu stanoví městské části. Radní dnes schválili ceny stanovené městskou části Brno-střed pro historické jádro.

Pro první auto rezidentů je stanoveno rozmezí od 300 do 900 korun ročně, pro druhé auto od 3000 do 30 tisíc ročně. Pro abonenty je za první auto od 3000 do 12 tisíc, za druhé a každé další auto je rozmezí od 9000 do 40 tisíc korun.