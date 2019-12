V Brně dvě tramvaje mezi sebou skříply osobní vůz, řidič v něm zůstal zaklíněný

V Brně se dopoledne v ulici Veveří u zastávky na Konečného náměstí srazily dvě tramvaje a osobní vůz, místo je neprůjezdné. Obě tramvaje částečně vykolejily, zřejmě v nich nebyl nikdo zraněn. Řidiče auta vyprošťovali hasiči. Dopravu v místě řídí policie.

"V tramvajích by neměl být nikdo zraněný, řidič ve voze byl ale zaklíněný, my s ním komunikujeme. Měl by být jediným zraněným," uvedla mluvčí záchranné služby Michaela Bothová.

Obě tramvaje částečně vykolejily. "Vůz je mezi nimi. Příčinu nehody vyšetřujeme," uvedl mluvčí policie Petr Vala. Doplnil, že policie auta odklání na jiné komunikace.

Místem nehody neprojedou ani linky dopravního podniku. Linky 3 a 11 jedou v úseku Česká - Vozovna Komín odklonem přes Pisárky, linka 12 jede v úseku Česká - Technologický park odklonem ulicí Lidickou a přes vozovnu Medlánky.

Trolejbusové linky 25 a 26 jedou v úseku Jírova - Zimní stadion a dále ulicemi Drobného, Milady Horákové a Koliště na Českou. Zpět jedou Kounicovou a Kotlářskou ulicí.