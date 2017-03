Muž, který útočil násadou od krumpáče a mačetami, půjde na 14 let do vězení

před 8 minutami

Sedmatřicetiletý Ukrajinec loni v létě zaútočil na dva své známé nejprve násadou od krumpáče a poté dvěma mačetami. Jednoho z mužů zasáhl mačetou do hlavy a způsobil mu vážné zranění. Soud muže odsoudil ke 14 letům vězení za pokus o vraždu a těžké ublížení na zdraví, ten však vinu popírá a tvrdí, že nikomu ublížit nechtěl.

Brno - Sedmatřicetiletý Volodymyr Švačuk si má odpykat 14 let ve vězení za těžké ublížení na zdraví a pokus o vraždu, rozhodl tak v úterý Krajský soud v Brně. Muž podle obžaloby napadl své dva známé v Říčanech na Brněnsku násadou od krumpáče a mačetami. Švačukovi hrozilo až 20 let vězení, vinu popírá. Rozsudek není pravomocný.

Incident se stal loni v noci na 28. června. Švačuk, původem z Ukrajiny, na chodbě ubytovny podle obžaloby po předchozí neshodě napadl násadou od krumpáče dvaašedesátiletého Jaroslava. Podle státního zástupce mu násadu vytrhl z ruky jednatřicetiletý Radek. Švačuk si pak opatřil dvě mačety a na Radka zaútočil před ubytovnou, zasáhl ho do hlavy. "Křičel na něj, že mu usekne hlavu, že ho zabije," uvedl už dříve státní zástupce Ivan Hrazdira. Muž stačil utéct.

Podle Švačuka to ale bylo jinak. Po hádce v tamní hospodě mu podle něj oba muži chtěli ublížit a šli za ním do ubytovny, kde ho napadli. Řekl, že ho bili a jeden z nich ho začal dusit. Tak šel do svého pokoje pro násadu. "Nechtěl jsem nikoho bít, nechtěl jsem mu ublížit," uvedl Švačuk. O násadu se pak podle něj přetahovali, jeden z mužů mu ji vytrhl a uhodil ho do kolena. Rána na hlavě Radka podle něj mohla vzniknout pádem na zábradlí.

Znalec z oboru zdravotnictví a soudního lékařství Martin Šindler ale už dříve vyloučil, že by sedmicentimetrová rána na hlavě Radka mohla vzniknout naražením o hranu. "Poranění lze vysvětlit útokem mačetou nebo podobným nástrojem," řekl. Podle obžaloby bylo jen dílem náhody, že Švačuk nezpůsobil muži těžké poranění mozku nebo smrtelné zranění.

autor: ČTK