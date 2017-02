V Brně na Uber čekají dvakrát déle než Praze. Pojďte na Moravu, dáme vám prémie, láká firma řidiče

před 1 hodinou

Alternativní taxislužba Uber, která v Brně funguje od začátku února, láká řidiče z Prahy, aby odešli vozit cestující na Moravu. Nabízí jim za to finanční prémie. Uber se po vstupu do Brna totiž ještě nedostal na slibovaný dojezdový čas 4 minuty od objednání auta po příjezd řidiče - aut Uberu je v Brně pořád málo. Magistrát upozorňuje, že levná služba nedodržuje zákon. Radniční právníci zpracovávají analýzu, podle které se vedení Brna rozhodne, jestli se proti společnosti bude bránit u soudu. Proti Uberu protestují i taxikáři. Policisté už řešili zablokovaná auta, uražená zrcátka i vypuštěné pneumatiky. Odbor dopravy od příchodu Uberu řeší dvojnásobný počet stížností na nedodržení pravidel.

Brno - Od začátku února vozí cestující po Brně alternativní taxislužba Uber. Pomocí jednoduché aplikace si Brňané přivolají auto s řidičem, který je doveze kamkoliv. A to za cenu citelně nižší než klasické žluté taxíky. Po necelém měsíci fungování se ale potýká s problémy. Praktickými i právními.

Po vstupu na brněnský trh firma oznámila, že se chce co nejdřív dostat na stejný dojezdový čas jako v Praze, kde působí víc než dva roky. Ke čtyřem minutám od objednání po příjezd auta se ale v nejžádanější časy přibližuje jen stěží. Potíže s rychlým dojezdem jsou hlavně večer, kdy mnoho lidí míří do centra města za zábavou, a v noci, kdy se z podniků Brňané vrací domů.

"V Brně je průměrný dojezdový čas v tuto chvíli 8,5 minuty," přiznává mluvčí Uberu Miroslava Jozová. Společnost se proto v současnosti snaží nalákat další lidi, kteří by pro Uber jezdili. Firma například před týdnem v rozesílaném newsletteru lákala pražské řidiče, aby odešli vozit cestující do Brna.

"Pro ty, které by lákalo vydělat si v Brně, máme připravené odměny," píše v dokumentu Uber. Za víc jak deset přepravených cestujících slibuje 500 korun navíc, za patnáct tisícikorunový příspěvek. Podle Jozové v Brně pro Uber jezdí řádově desítky řidičů. Poptávka je ale větší: Od začátku února společnost eviduje desetitisíce otevření aplikace pro chytré telefony. "Brňané chtějí bezpečnou a transparentní dopravu za přátelské ceny, jako je Uber," tvrdí Jozová.

Taxikáři vyrazili do boje: Ukopnutá zrcátka i zablokovaná auta

Uber v Brně - stejně jako jinde po světě - ale čelí problémům se zákonem. Každá taxislužba musí mít označená vozidla s taxametry a řidiči musí mít licenci, což Uber nesplňuje. Cenu za jízdu se zákazník dozví ještě před nástupem do auta a příslušnou částku mu aplikace strhne z účtu.

Kolik stojí v Brně cesta s Uberem? Nástupní taxa: 25 Kč Každý ujetý kilometr: 9,90 Kč Každá minuta jízdy: 3 Kč Například cesta z letiště na náměstí Svobody vyjde na 177 až 228 korun.

Pro srovnání City Taxi Brno účtuje nástupní sazbu 40 korun a 30 korun za kilometr. Odhadovaná cena pomocí webové kalkulačky za stejnou trasu je 350 korun.

Magistrát proto zvažuje, že na firmu podá žalobu, v nejzazším případě by soud mohl Uber přímo zakázat. Právníci radnice nyní zpracovávají analýzu, podle které se vedení Brna rozhodne, jestli proti firmě vyrazí soudně. O tom, že Uber porušuje zákon, je přesvědčený primátor Petr Vokřál (ANO) i jeho náměstek pro dopravu Matěj Hollan (Žít Brno). Pokud by město žalobu nepodalo, na porušování zákona ze strany Uberu by si stěžovali sami taxikáři.

"Problém spočívá v tom, že řidiči poskytující služby prostřednictvím aplikace Uber zpravidla nesplňují podmínky dané zákonem o silniční dopravě a dále vyhlášku statutárního města Brna o provozování taxislužby," řekl deníku Aktuálně.cz Hollan. Pokuta za porušení předpisů se u řidičů může vyšplhat až na 50 tisíc korun. "Dopravcům lze uložit pokutu i půl milionu," dodal náměstek Hollan.

Do boje proti Uberu se na vlastní pěst pustili brněnští taxikáři. Spolu s figuranty přes aplikaci objednali auta s řidičem a potom zavolali policii. Ta už musela řešit zablokovaná vozidla řidičů Uberu, ukopnutá zpětná zrcátka nebo vypuštěné pneumatiky.

Odbor dopravy magistrátu se proto potýká s masivním nárůstem oznámení o přestupcích, které musí řešit. "Takových stížností jsme zaevidovali zhruba padesát. V porovnání s dobou, kdy v Brně nefungovala služba Uber, je nárůst přestupků o více jak 100 procent," vysvětlil ředitel odboru Vladimír Bielko.

Řidiči-amatéři bez licence

Taxikáři Uber považují za nekalou konkurenci. Podle majitele společnosti City Taxi a Lido Taxi Davida Dostála nemůžou jejich žlutá auta bojovat s dumpingovými cenami Uberu. Ten si od každého řidiče bere 25% provizi. "Musí být rovné podmínky. Ne že jedni musí mít taxametry a odvádět daně a druzí ne," zlobí se Dostál. Jeho společnosti kvůli Uberu výrazně klesly tržby. Za jeden víkend až o čtyřicet procent.

Uber se brání, že jeho služby nejsou taxi, ale spolujízda a že podniká podle evropského práva. "Podle posledního rozsudku Městského soudu v Praze z listopadu 2016 využívání aplikace Uber partnerskými řidiči není zákonným způsobem omezeno," doplňuje mluvčí firmy Miroslava Jozová. Nález soudu nicméně není pravomocný ani precedentní pro další justiční orgány.

Podobnou aplikaci jako Uber nabízí v Brně také česká služba Liftago, která ve městě funguje už od poloviny roku 2015. Nabízí lidem mobilní aplikaci, která najde nejbližší partnerské taxíky, porovná jejich cenu nebo hodnocení a umožní přes aplikaci i zaplatit. "Uber nabízí nižší ceny za jízdné, protože zaměstnává amatérské řidiče bez licence. Tato nelegální konkurenční výhoda mu umožňuje na trhu vytvářet monopol," kritizuje americkou společnost, která působí v 80 zemích světa, spoluzakladatel Liftago Ondřej Krátký.

autor: Jan Hejl