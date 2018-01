před 1 hodinou

Znojemský starosta Vlastimil Gabrhel (ČSSD) rezignoval. Uvedla to v tiskové zprávě mluvčí města Zuzana Pastrňáková. Důvod nesdělila. Nový starosta se má volit na zastupitelstvu, které se sejde 12. února. Do té doby bude Gabrhelovy kompetence vykonávat místostarosta Ludvík Hekrle (KSČM). Gabrhel stál v čele města od roku 2011, kdy vystřídal spolustraníka Zbyška Kaššaie. O tři roky později se stal starostou znovu poté, co se sociální demokracií vyhrál volby. Nový starosta má vzejít ze současné koalice ČSSD, ANO a KSČM.

autor: ČTK | před 1 hodinou

