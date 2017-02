O víkendu se na chatu nedostanou. Protistrana dohodu stáhla kvůli zveřejněnému článku

před 8 hodinami

Dlouholetý spor mezi rodinami Grimmových a Musilových o příjezdovou cestu k chatě, kam Grimmovi nesmí jezdit o víkendech ani svátcích, má další pokračování. Poté, co po osmi letech rodina navrhla Grimmovým smír a odkup části pozemku, aby si na něm postavili vlastní cestu, nabídku stáhla. A Musilovi je žádají, aby přesvědčili Aktuálně.cz ke stažení článku o jejich dlouholetém sporu. "Vzkázala jsem jim, že v demokracii se médiím nerozkazuje. V tuto chvíli máme ovšem příjezdovou cestu nadále ohroženou," řekla redakci Milada Grimmová, která žije od 80. let se svým mužem v Německu.

Praha - Manželé Grimmovi vlastní pozemek s chatou u Brněnské přehrady, stále jim ale hrozí, že se na ni o víkendech nedostanou. Soud jim totiž povolil užívat příjezdovou cestu, o kterou vedou spor se sousedy, jen ve všední dny.

Nedávno sice kauzu projednával Krajský soud v Brně a protistrana Grimmovým nabídla smír a odkup části pozemku, na kterém si mají postavit vlastní příjezdovou cestu, aby mohli jezdit autem ke své chatě. Sousedé nakonec ale zase obrátili a celá záležitost se vrátí k soudu.

Rodina Musilových původní smírnou nabídku stáhla a nově požaduje, aby Grimmovi zařídili, že redakce Aktuálně.cz smaže článek, který jejich dlouholetý spor popsal.

"Vzkázala jsem jim, že v demokracii se médiím nerozkazuje. V tuto chvíli máme ovšem příjezdovou cestu nadále ohroženou," řekla redakci Milada Grimmová, která žije od 80. let se svým mužem v Německu.

Rodina Musilových takový požadavek vznesla kvůli tomu, aby se o jejich rodině nepsalo v médiích. Redakce opakovaně oslovila Bohuslava Musila, ten však nereagoval ani na telefon, ani na zaslané zprávy.

I přesto, že dohodu o odprodeji části pozemku podle právníka Grimmových Pavla France podepsali s protistranou u soudu, Musilovi se jí nechtějí držet. Francovi to podle jeho slov sdělila Jitka Musilová, právnička a zároveň manželka Bohumila Musila.

"Naznačila mi, že smír neuzavřou a že mám využít svých přesvědčovacích schopností. Byl to z její strany velmi intenzivní nátlak. Říkala mi, ať chodím a prosím na kolenou a je jí to jedno, jak zařídím, aby to média stáhla," řekl redakci Franc s tím, že nic takového neudělá a počká na další krok Musilových.

Manželé Grimmovi v 80. letech odešli do Německa. Jejich pozemek s chatou u Brněnské přehrady, který koupili před emigrací od matky Bohuslava Musila, paní Mrtvé (její syn se nechal přejmenovat, pozn. red.), propadl státu.

Rozhodli se ho znovu koupit, ale jako občanům cizího státu jim to zákon neumožňoval. Dohodli se proto se sousední rodinou Musilových, která pak pozemek Grimmovým přeprodala.

Když se však rozhodli chatu zrekonstruovat, rodiny se neshodly na užívání příjezdové cesty, která vede přes pozemek Musilových. Soud nakonec rozhodl, že ji Grimmovi užívat mohou, ale pouze ve všední dny, tedy ne o víkendu a o svátcích, kdy na chatu jezdí.

autor: Lukáš Prchal